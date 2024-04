Pechino Express 2024, ottva puntata del 25 aprile: le anticipazioni

Tempo di semifinale per Pechino Express 2024, che prosegue il suo viaggio con l’ottava tappa e 5 coppie ancora in gara: le anticipazioni…

Non c’è giorno di festa che tenga per i viaggiatori, che ormai sono alla semifinale di questa edizione di Pechino Express. Questa sera, giovedì 25 aprile 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, va infatti in onda l’ottava puntata di Pechino Express – La Rotta del Dragone, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca affiancato (diciamo…) da Fru dei The Jackal nel ruolo di inviato.

Pechino Express 2024, ottava puntata 25 aprile: anticipazioni

Le cinque coppie reduci sono ormai in Sri Lanka e si preparano a una lunghissima tappa che li porterà dall’antica fortezza di Galle alla città eterna di Kandy: 387 km per questa ottava tappa che si preannuncia ricca di incomprensioni e screzi che metteranno a dura prova la resistenza psicologica dei concorrenti, ormai stanchi. Nel dettaglio, questa ottava puntata ha inizio dalla costa occidentale dell’isola, per la precisione dalla spiaggia di Negombo, frequentata soprattutto da pescatori. Si va verso Sud percorrendo la costa fino ad Ambalangoda, dove la coppia che firmerà per prima il libro rosso guadagnerà un posto nella classifica finale. Le coppie, successivamente, riprenderanno il viaggio in direzione dell’antica città fortificata di Galle, ex colonia portoghese e traguardo di puntata.

Pechino Express 2024, concorrenti, coppie: chi sono?

Le coppie rimaste in gara sono Pechino Express sono I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), I Fratm (Artem e Antonio Orefice), Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi) e Le Ballerine (Maddalena Svevi e Megan Ria). Nella scorsa puntata, infatti, non ci sono state eliminazioni.

Pechino Express 2024, ottava puntata 25 aprile: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di Pechino Express – La Rotta del Dragone va in onda alle 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.