Pechino Express 2023 arriva alla semifinale questa sera, giovedì 4 maggio, con la nona puntata, in onda come sempre dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Quattro coppie ancora in gara per soli tre posti disponibili e un solo vincitore che sarà incoronato la prossima settimana in Cambogia, ultimo dei tre Paesi ad essere attraversato dal percorso denominato La Via delle Indie. La semifinale vede una tappa da 349 km con un Malus d’eccezione: Jake La Furia.

Pechino Express 2023 – La Via delle Indie, anticipazioni nona puntata 20 aprile: le tappe

Come detto, la nona tappa è lunga 349 km e si snoda da Oudong, con Jake La Furia che sarà assegnato come Malus a una coppia (che ne sarà assolutamente deliziata). In programma anche una Prova vantaggio per le prime due coppie che raggiungeranno il Libro Rosso nel villaggio galleggiante di Kampong Loung. Da lì si procederà verso il traguardo di tappa a Battambang. Tappa insidiosa questa sera, che vedrà anche degli infortuni: la tensione cresce. Attesi anche i Conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio: ci auguriamo che le ultime due puntate di questa edizione li vedano particolarmente protagonisti nell’interazione tra loro, con la popolazione e con i concorrenti, verso i quali sono sempre caustici (per la nostra gioia).

Le coppie di Pechino Express 2023

GLI ITALO AMERICANI: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

I NOVELLI SPOSI: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

LE MEDITERRANEE: Carolina Stramare e Barbara Prezia

I SICULI: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo LE ATTIVISTE: Giorgia Soleri e Federippi (eliminati nell’ottava puntata dai Novelli Sposi)

MAMMA E FIGLIO: Martina Colombari e Achille Costacurta (eliminati alla sesta puntata dai Novelli Sposi)

GLI AVVOCATI: Alessandra Demichelis e Lara Picardi (eliminate alla quarta puntata dagli Italo-Americani)

GLI ISTRUITI: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero (eliminati alla terza puntata dalle Attiviste)

GLI IPOCONDRIACI: Dario e Caterina Vergassola (eliminati alla seconda puntata)

Come seguire Pechino Express 2023 in tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni giovedì, dal 9 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.