Alex Schwazer a Tvblog: “A Pechino Express 2022 con Bruno Fabbri per affrontare una nuova avventura” (video)

A poche ore dalla prima puntata di ‘Pechino Express 2022′, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, condotta da Costantino Della Gherardesca, in onda, stasera, 10 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, abbiamo incontrato Alex Schwazer (oro olimpico a Pechino 2008) e Bruno Fabbri (medico sportivo e autore di ‘Il sesso come sport. Guida pratica all’allenamento per i match più importanti della nostra vita’), la coppia degli #atletici per farci raccontare, in anteprima, alcuni aspetti inediti della loro avventura lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Cosa vi ha spinto a partecipare a Pechino Express?

Schwazer: “La possibilità di affrontare una nuova avventura”

Fabbri: “La curiosità di partecipare ad un evento assolutamente unico nel suo genere”

Come è stato vivere questa avventura in coppia?

Fabbri: “Estremamente piacevole, divertente…”

Schwazer: “E’ a volte faticoso…”

Quali sono stati i ricordi più belli di questa esperienza?

Fabbri: “I momenti delle partenze ed i momenti degli arrivi… soprattutto quello degli arrivi”

Schwazer: “Quelli in mezzo no (ride, ndb). Io, allora dico quello che c’era tra la partenza e l’arrivo. Così c’è piaciuto tutto”