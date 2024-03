Questa sera, giovedì 7 marzo 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda prima puntata dell’undicesima stagione di Pechino Express, dal sottotitolo La Rotta del Dragone, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca, con la partecipazione di Fru dei The Jackal.

Pechino Express 11, prima puntata 7 marzo 2024: anticipazioni

Stasera, prende il via la nuova edizione di Pechino Express.

In questa stagione, il programma esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto che partirà nell’estremo oriente tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente, per un percorso che supererà i 5mila chilometri.

Le coppie potranno contare su pochi elementi di base: uno zaino con dotazione minima e un euro al giorno a persona in valuta locale.

L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligheranno le coppie ad adattarsi allo stile di vita locale con le tradizioni, le usanze e gli alimenti tipici di questi tre paesi.

Superando prove e insidie, in ogni puntata, le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di Pechino Express e, tappa dopo tappa, proveranno a raggiungere la finalissima.

Pechino Express 11, concorrenti, coppie: chi sono?

Le otto coppie in gara in questa undicesima edizione di Pechino Express sono I Caressa (Fabio ed Eleonora Caressa), I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), I Fratm (Artem e Antonio Orefice), I Romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi), I Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), I Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo) e Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi).

Pechino Express 11, prima puntata 7 marzo 2024: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di Pechino Express 11 andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

