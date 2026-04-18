Operata d’urgenza. Dall’ansia per il linfonodo alla biopsia: il racconto del volto amatissimo di Uomini e Donne

Preoccupazione per la protagonista di Uomini e Donne, operata d’urgenza. Si attendono i risultati della biopsia per Natalia Paragoni

Giorni di tensione per la protagonista di Uomini e Donne, compagna di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni.

L’influencer, nel pieno della seconda gravidanza, ha annunciato attraverso le sue storie Instagram di avere un problema di salute che l’ha costretta a subire un intervento chirurgico d’urgenza.

Il motivo? La rimozione con successiva ispezione di un linfonodo anomalo spuntato all’improvviso.

Un “bozzo” di quattro centimetri che ha destato preoccupazione, trascinando l’ex volto del dating show di Maria De Filippi dal salotto di casa alla sala operatoria in una manciata di ore.

Tutto è iniziato con un gonfiore sospetto post-influenzale, inizialmente sottovalutato, che si è poi rivelato un dettaglio noto di approfondimento immediato.

Nonostante le rassicurazioni dei ginecologi sulla salute della bambina, il cui arrivo è previsto per fine maggio, la tensione è esplosa nel momento del ricovero. “Panico e pianti”, scrive la Paragoni, che non nasconde il crollo psicologico davanti ai medici.

Natalia Paragoni tranquillizza tutti. I risultati fra 10 giorni, come sta ora

Mentre il compagno Andrea Zelletta fa quadrato attorno alla famiglia, Natalia mostra i segni dell’operazione: un cerotto sopra il collo.

La biopsia è stata eseguita, il tessuto prelevato è ora sotto la lente dei medici. Ci vorranno 10 giorni, più o meno, quelli necessari per l’esito istologico che dovrà stabilire la natura dell’infiammazione e restituire serenità a una delle coppie più amate del piccolo schermo.

Nonostante l’apprensione, Natalia ha scelto di non farsi sopraffare. L’ influencer è già tornata al timone della sua quotidianità, riprendendo il filo diretto con i propri follower.

Tra uno scatto e l’altro, la sua bacheca Instagram è tornata a popolarsi dei frammenti di vita che la rendono una delle creator più amate.