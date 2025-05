Paradiso delle Signore 10, chi resta e chi va via: gli attori confermati nella prossima stagione

Ospitata qualche giorno fa da Alberto Matano a La Vita in Diretta, Vanessa Gravina ha rivelato la data di inizio riprese de Il Paradiso delle Signore. Il ciak per la nuova stagione della soap ambientata nella rampante Milano del boom economico scatterà – come sempre presso gli studi Videa di Roma – il prossimo 26 maggio, giorno in cui il mai abbastanza rimpianto Pietro Genuardi avrebbe compiuto 63 anni.

L’attrice che impersona la contessa di Sant’Erasmo ha anche svelato che nell’aria c’è profumo di fiori d’arancio per Adelaide. Il Paradiso ha chiuso (momentaneamente) i battenti lunedì 5 maggio, facendo registrare uno dei migliori risultati stagionali (22,2% di share e 1 milione 936 mila spettatori per il capitolo finale della nona stagione). Ma chi ci sarà nel cast de Il Paradiso delle Signore 10?

Il Paradiso delle Signore 10, chi chi sarà nella prossima stagione

Scontata la conferma di Adelaide Di Sant’Erasmo, alias Vanessa Gravina. Come rivelato dalla stessa attrice, per la madre di Odile arriverà il momento di pensare alle nozze. Con chi? Il candidato numero uno è ovviamente Marcello Barbieri (confermatissimo anche lui), che ha guadagnato altri punti agli occhi della contessa rinunciando alla denuncia (da tutti reputata sacrosanta) per il plagio dell’abito di Botteri.

Confermata anche la presenza del grande “graziato” dell’ultima stagione: Tancredi (Flavio Parenti), che avrà evitato i guai con la giustizia per lo spionaggio ai danni del Paradiso ma ha anche perso – forse per sempre – Rosa, la donna che ama e accanto alla quale era finalmente rinato dopo l’abbandono di Matilde. Ci saranno anche i coniugi Puglisi: Ciro e Concetta non mancheranno nella decima stagione.

Insieme a loro ci sarà la figlia Agata (Silvia Bruno). La sorella minore di Maria in questa stagione ha tenuto banco prima per via della sua attrazione nei confronti di Roberto Landi (un amore rivelatosi presto impossibile vista l’omosessualità del direttore artistico del Paradiso). Successivamente ha preso quota nel cuore della bella Agata il giovane Mimmo Burgio, che le ha fatto chiaramente capire di essere molto interessato.

Anche Agata non sembra per nulla indifferente al poliziotto siciliano. Oltretutto l’agente si è reso protagonista dell’eroico salvataggio di Enrico, rapito dai criminali che lo hanno braccato per tutta la stagione. Scatterà finalmente la scintilla tra Mimmo e Agata? Ci sarà anche Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi. La stagione è iniziata con una specie di discesa agli inferi per il commendatore, ripudiato da tutti e a rischio di tracollo finanziario.

Alla fine, complice l’entrata in scena di Odile, Umberto si è riscattato agli occhi dei suoi cari e pure dei nemici. Lo prova il fatto di essere arrivato perfino a sotterrare l’ascia di guerra con Barbieri (e scusate se è poco). Non solo: ha scoperto anche di essere il padre di Odile. Nel finale Guarnieri non ha fatto mistero di voler riconquistare Adelaide, forte di una nuova consapevolezza: quella data dal legame genitoriale che adesso li unisce. Riuscirà nel suo intento? E soprattutto Umberto continuerà a giocare pulito?

Tutte domande che al momento non hanno una risposta. In attesa del prima ciak della decima stagione (appuntamento a lunedì 26 maggio presso gli studi Videa di Roma) gli sceneggiatori sono già al lavoro con la stesura del ciclo di 160 episodi inediti. Le riprese terranno impegnati gli attori per gran parte della stagione estiva. Per la messa in onda delle nuove puntate bisognerà attendere fino a metà settembre.