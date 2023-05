Non c’è pace per questa edizione de L’isola dei famosi. Nella puntata di lunedì 22 maggio 2023, c’è stato un altro abbandono, questa volta “costretto”, dopo la decisione di un medico. Parliamo di Paolo Noise, del suo de Lo zoo di 105. Lo speaker è apparso assente all’inizio della diretta e, verso metà serata, è entrato in Palapa per raccontare quanto già noto alla produzione del reality show:

Credo che lascerò che parli il cuore, farò un breve preambolo, prima di dirvi quello che devo dire. Ci sono tutta una serie di emozioni che mi stanno accompagnando. Da casa, quello che si vede, c’è un brulicante meraviglioso mondo di invisibili, che sono tanti, professionisti soffrono più di noi la solitudine da casa. Soffrono le stesse pene. Mi hanno dato un supporto straordinario, sono stati eccezionali. Questo era il preambolo. Fra queste persone ce n’è stata una, che ringrazio tantissimo, che mi ha permesso di rialzarmi da una brusca caduta. Ci tenevo a vincere questa esperienza. L’ho capito forse un po’ troppo tardi. Ci tenevo e ci tengo tantissimo a vincere questa esperienza ma questa persona ha preso una decisione, tendermi una mano per rialzarmi ma non farmi più proseguire questo cammino. Ringrazio questa persona, il medico”

Così, Paolo Noise ha spiegato come, per questa brutta caduta, il medico l’abbia convinto ad abbandonare il programma per non rischiare di peggiorare le sue condizioni in futuro. “Per vincere in altre occasioni” ha chiosato, nel finale del suo discorso, raggiunto dal collega e amico. E proprio a Marco Mazzoli – commosso per la notizia dell’abbandono- ha chiesto di vincere anche per lui.

Ilary Blasi ha poi invitato gli altri naufraghi a rientrare nella Palapa per poter salutare il loro compagno d’avventura.

“Mi porterò dietro un’esperienza umana incredibile, mi verrà il magone di non avervi fatto il cul* e vincere… Perché vincevo! Vi ringrazio perché stata, e lo sarà ancora, l’esperienza più bella della mia vita”.

Queste le parole di commiato di Paolo Noise prima di lasciare l’Isola dei famosi 2023.