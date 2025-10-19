Paolo Belli racconta il suo dramma, i problemi di salute della moglie: “E’ stato terribile”

Il protagonista di Ballando con le Stelle ha vissuto un periodo molto doloroso e ha voluto raccontare cosa è accaduto

Per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle Paolo Belli ha lasciato il ruolo di co-conduttore, al fianco dell’amica e collega Milly Carlucci, per diventare un concorrente a tutti gli effetti. Una nuova esperienza che lo entusiasma non poco e che arriva al culmine di un periodo molto difficile per lui.

Qualche tempo fa ha raccontato come sia stato terribile scoprire che la moglie avesse un grave problema di salute, un fulmine a ciel sereno che lo portò a interrompere subito il tour teatrale in cui era impegnato in quel periodo. Oggi lo vediamo sorridente e pieno di grinta nel talent show, ma ha dovuto affrontare momento davvero complesso.

Paolo Belli, cosa ha avuto la moglie e come sta oggi

A raccontare cosa è accaduto è stato lo stesso Paolo Belli in un’intervista rilasciata l’estate scorsa al sopracitato giornale, in quell’occasione spiegò che per lui si era appena concluso un anno terribile, ma per fortuna il peggio è passato e tutto si è risolto. Questo periodo difficile è iniziato con la scoperta di un problema di salute molto serio per la moglie Deanna.

“(…) Ha avuto un problema di salute molto serio. Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata e due mesi fa ci hanno detto che è tutto risolto. Mia moglie non ha mai perso forza e ironia, era lei che mi faceva coraggio (…)“, questo il difficile racconto di Paolo Belli. Il concorrente di Ballando con le Stelle ha spiegato che ha subito compreso come la priorità fosse stare con la moglie, perché mai avrebbe potuto immaginare una vita senza la moglie.

Di lei e Milly Carlucci ha detto: “Milly Carlucci è il mio generale, mia moglie Deanna il generale supremo. Io lo consiglio a tutti: sposatevi. È la cosa più bella che mi sia capitata nella vita“, ha aggiunto. Al termine di questo brutto momento, che per fortuna è stato superato e la moglie di Paolo Belli oggi sta bene, ha celebrato 40 anni di carriera e prima di iniziare l’avventura con Ballando con le stelle ha trascorso l’estate in tour con la Big Band.

Ora è impegnato con il talent show di Milly Carlucci, ma in una veste del tutto nuova e, a fare il tifo tra il pubblico per lui, c’è la sua Deanna. Belli parla spesso del grande amore che ha per la moglie, si sono conosciuti quando avevano solo 19 anni, si sono innamorati e sposati, poi hanno adottato il loro bambino Vladik, che adesso ha reso entrambi nonni. Paolo Belli ha parlato spesso dei suoi esordi, ha ricordato come lui e la compagna fossero poverissimi, ma assieme sono riusciti a costruire tanto, una famiglia stupenda che adorano, che con l’arrivo dei nipoti è diventata ancora più allegra e unita.