Paola di Benedetto si sposa: “Mille volte si”. Chi è il compagno Raoul Bellanova

Sui social l’annuncio che ha fatto emozionare i fan. Lei, ex vincitrice del GF Vip e oggi conduttrice radiofonica. Lui, calciatore dell’Atalanta con un passato tra Milan, Inter e Nazionale.

I profili social di Paola Di Benedetto in queste ultime ore hanno un’atmosfera romantica al profumo di fiori d’arancio. Si, perchè è bastato uno scatto con un anello, un sorriso di felicità (anzi due) e una frase che lascia poco spazio all’immaginazione: “Mille volte sì”.

Così il volto noto del piccolo schermo, 30 anni, ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Raoul Bellanova, 25, calciatore in forza all’Atalanta e tra i volti più promettenti del calcio italiano. L’annuncio, lanciato con un post su Instagram, ha rapidamente conquistato le prime pagine e infiammato i social, travolti da una valanga di cuori, auguri e messaggi da amici famosi e fan.

Il romanticismo della scena non ha lasciato indifferenti nemmeno i colleghi del mondo dello spettacolo: da Giulia Salemi ad Adriana Volpe, da Nilufar Addati a Ludovica Pagani, tutti hanno voluto celebrare la coppia con parole affettuose. E Paola, visibilmente emozionata, ha mostrato il prezioso solitario con maxi diamante, simbolo della proposta più ambita di sempre.

Chi è il futuro marito di Paola Di Benedetto

Ma chi è Raoul Bellanova, l’uomo che ha conquistato il cuore della ex Madre Natura di Ciao Darwin? Dietro il volto da ragazzo della porta accanto si nasconde un percorso calcistico sorprendente e già ricco di esperienze. Nato a Rho il 17 maggio 2000, Raoul ha mosso i primi passi in una piccola squadra locale, l’Azzurra di Parabiago, prima di approdare giovanissimo nel settore giovanile del Milan, dove si è formato tecnicamente ma senza debuttare in prima squadra.

23Una bellissima coppia: Paola di Benedetto e Raoul Bellanova si sposano – Ig@paodb-tvblogLa sua carriera ha preso il volo in Francia, al Bordeaux, per poi riportarlo in Italia con tappe importanti tra Atalanta, Pescara, Cagliari e Inter. Con i nerazzurri ha collezionato 22 presenze e vinto Coppa Italia e Supercoppa, sfiorando anche la Champions League, disputando uno spezzone della finale persa contro il Manchester City. Dopo un anno al Torino, nel 2024 è tornato all’Atalanta, che ha creduto in lui investendo circa 25 milioni di euro. Il debutto in Champions con la maglia bergamasca è stato da sogno: gol allo Šachtar e prestazioni convincenti.

Tra il terzino destro e una delle conduttrici radiofoniche più amate è sbocciato l’amore. La loro storia è iniziata nel 2023 con un molto romantico: “Mi ha fatto recapitare un mazzo di rose blu giganti, senza biglietto”, ha fatto sapere la conduttrice a Verissimo. “Poi, tramite passaparola, mi ha fatto sapere da alcuni amici che erano da parte sua.” Nel 2024 una breve crisi ha messo in pausa la relazione, ma il sentimento ha vinto su tutto. Oggi sono più uniti che mai, pronti a giurarsi amore eterno. Non si conoscono ancora i dettagli delle nozze – data, location e invitati restano top secret – ma i fan sognano già un matrimonio da favola.