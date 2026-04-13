Paola Caruso curiosità: la laurea (prestigiosa) della concorrente del Gf Vip

Dalla toga al GF Vip: il segreto accademico di Paola Caruso. Non solo Bonas e reality: in cosa si è laureata la showgirl calabrese e perché il suo titolo di studio ‘prestigioso’ sta stupendo i fan e i coinquilini della Casa

Dopo anni trascorsi tra i salotti di Verissimo e le passerelle televisive, Paola Caruso è tornata sotto i riflettori come una delle protagoniste più attese del Grande Fratello VIP.

Se nella Casa più spiata d’Italia sta già facendo discutere per la sua schiettezza e la sua risata inconfondibile, c’è un dettaglio della sua vita privata che continua a stupire il pubblico e i suoi stessi coinquilini: il suo percorso di studi.

Nonostante l’immagine di “Bonas” svampita che l’ha resa celebre, Paola nasconde un lato accademico di tutto rispetto che la rende una delle concorrenti più istruite di questa edizione.

Dalle passerelle ai codici: il traguardo in Giurisprudenza

Molti telespettatori associano il volto di Paola Caruso esclusivamente al mondo del divertimento e dei reality, ma la showgirl calabrese vanta una laurea in Giurisprudenza. Un titolo conseguito con determinazione in un periodo della sua vita in cui già muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Mentre lavorava come ragazza immagine nel prestigioso Billionaire in Costa Smeralda e partecipava ai primi concorsi di bellezza come Miss Italia, Paola non ha mai abbandonato i libri.

La scelta di questo percorso di studi riflette un lato del suo carattere spesso oscurato dalle telecamere: la tenacia e il desiderio di avere una solida base culturale su cui contare, indipendentemente dal successo televisivo.

Una marcia in più nella Casa del Gf Vip

Nella Casa, dove le dinamiche sono spesso dettate dall’istinto, la Caruso sta dimostrando che dietro la facciata glamour e i drammi personali vissuti (come il difficile percorso di salute del figlio Michele), c’è una donna che sa ragionare con logica e fermezza.

La sua “laurea prestigiosa” non è solo un titolo nel cassetto, ma un segno distintivo di una personalità poliedrica che non smette di riservare sorprese ai fan del reality.

Il contrasto tra il ruolo goliardico ricoperto in Avanti un altro! e la complessità di una laurea in legge crea un corto circuito che affascina il web.

In un’edizione del Gf Vip dove si scava a fondo nell’identità dei concorrenti, il “dottorato” ideale di Paola Caruso serve a scardinare i pregiudizi sulle showgirl: bella, prorompente, ma anche preparata e colta.