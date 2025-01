Pamela Petrarolo ha fatto rientro nella Casa del Grande Fratello come concorrente. Non esisteranno più però Le non è la Rai

Pamela Petrarolo è tornata a essere una concorrente del Grande Fratello 2024-2025. Uscita dal programma nel corso della scorsa puntata per stare vicina alle figlie in un momento di difficoltà, in accordo con la produzione del programma, ha deciso di rientrare nella Casa.

“Mi sembra di essere qui per la prima volta. Mi siete mancati tantissimo: è stato difficile per me uscire dalla Casa, abbandonare voi. Ho fatto quello che dovevo fare, andare dalle mie figlie e sapere che stessero bene. Loro stanno bene. C’è stata una situazione a casa da sistemare: ho sistemato quello che dovevo sistemare e ora sono tornata da voi. Siete bellissimi, nonostante quello che è successo. Siamo fortissimi: arriva tutto il bene che siamo. Io sono felice di continuare questo viaggio insieme a voi. Vi voglio tanto bene e sono felice di essere tornata qua” ha detto Pamela Petrarolo appena rientrata nella Casa.

Al suo rientro, Alfonso Signorini ha comunicato che da questo momento in poi lei e Ilaria Galassi non saranno più un unico concorrente. Le Non è la Rai, dunque, non esistono più come concorrente del Grande Fratello. D’ora in avanti Ilaria e Pamela convivranno nella Casa come due normali coinquiline, potendosi anche nominare a vicenda.

Petrarolo è stata però subito coinvolta nella discussione nata attorno allo scontro giunto quasi alle mani fra Ilaria Galassi ed Helena Prestes. In primis Signorini ha ipotizzato che le cose sarebbero andate diversamente se lei fosse stata presente nella Casa quella sera. “Io non giustifico assolutamente, anzi sono qui per dirle da amica che ha esagerato. Credo che lei sia stata condizionata tanto da come si sentiva in quel momento: probabilmente la mia presenza in quel momento l’avrebbe ridimensionata. Con me non si sarebbe mai alzata da quella sedia perché io sicuramente la conosco più di Jessica” ha spiegato la concorrente.