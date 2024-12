Pamela Petrarolo abbandona il Grande Fratello 2024

Nell’ultima puntata dell’anno, una notizia ha scosso gli inquilini della casa del ‘Grande Fratello 2024‘. Pamela Petrarolo di ‘Non è la Rai’ abbandona, improvvisamente, la casa.

La gieffina, come ricordato dallo stesso Alfonso Signorini, nei giorni scorsi, è stata raggiunta da notizie molto brutte e preoccupanti da casa sua: “Noi, famiglia del Grande Fratello, ti abbracciamo, ti siamo vicini in questo momento. Io, personalmente, ti volevo ringraziare per come hai saputo vivere l’esperienza del Grande Fratello. Sei stata veramente esemplare. Con il tuo entusiasmo, il tuo coinvolgimento, l’essere disponibile alla critica e al sorriso, sei stata davvero un’ottima concorrente”.

Pamela: “Grazie Alfonso per questo meraviglioso viaggio, per questa grande opportunità che mi hai dato assieme a tutta la famiglia del Grande Fratello. Devo abbondare purtroppo la casa. Sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, che ho dovuto combattere con questo dolore. Ho dovuto superare sperando che qualcosa potesse cambiare. Devo tornare dalle mie figlie, le mie figlie hanno bisogno di me. In assoluto vengono prima di tutto. Davanti ad un dolore grande, devo correre a casa, andare da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte, combattere con loro questa cosa che, spero, finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e questa lo è”.

Signorini: “Siamo sicuri che saprai dare alle tue figlie l’amore di cui, adesso, hanno bisogno. Sappiamo quanto il programma è, lo è stato e lo sarà importante per te. Quella porta, per te, sarà sempre aperta. Puoi sempre tornarci. Adesso c’è qualcosa di più importante.”

Ad oggi, Ilaria Galassi, dopo l’addio di Pamela ed Eleonora Cecere, rimane l’unica superstite delle ‘Non è la Rai’. Signorini le riesce a strappare una promessa: il ritorno in gioco, in futuro, se la compagna d’avventura dovesse superare i vari turni di nomination: “E’ una persona che ha incarnato lo spirito del programma”.

Pamela ha deciso di abbandonare la Casa #GrandeFratello pic.twitter.com/pLmmE4Fzey — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2024

"L'amica che sempre aspettavo nella mia vita è Pamela" 🥹 #GrandeFratello pic.twitter.com/eMPgrCyqFA — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2024