Che fine ha fatto Pamela Petrarolo di Non è la Rai prossima concorrente del Grande Fratello?

Poche ore fa, il nostro Hit ha annunciato l’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello’ (in onda da lunedì 16 settembre 2024, in prima serata, su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini) di una delle storiche ragazze di ‘Non è la Rai’, lo show cult di Gianni Boncompagni in onda negli anni Novanta. Si tratta di Pamela Petrarolo. Ma che fine ha fatto l’indimenticabile protagonista del programma di Italia 1?

Chi è Pamela Petrarolo di Non è la Rai? Età, lavoro, Instagram

Pamela Petrarolo è nata a Roma il 10 novembre 1976 sotto il segno dello Scorpione. Ha 48 anni. E’ mamma di tre ragazze, Alice 21, Angelica 9 e Futura di 4 anni. E’ sposato con Gianluca Pea dal 2001. Ha un profilo Instagram @pamelapetrarolo seguito, ad oggi, da oltre 86300 followers.

Ad inizio 2024, la showgirl, assieme alle colleghe Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, ha inciso un singolo dal titolo ‘Sola tu mi vuoi’:

“Per noi è stata una piacevole sorpresa. Il tutto è nato durante un’ospitata a Storie Italiane di Eleonora Daniele, dove si parlava di femminicidio e maltrattamenti sulle donne. Alla fine della puntata, la stessa Eleonora ha espresso il desiderio di voler rimettere insieme le ragazze di Non è la Raicon un brano sulle donne. Sono felice di poter condividere questo progetto così sentito con Ilaria e Eleonora; un progetto che grazie a Francesco Boccia e a Eleonora Daniele è diventato realtà. Un bel brano che presto diventerà anche un videoclip”.

Soprannominata ‘The Voice’ ai tempi di ‘Non è la Rai’, nel corso della sua lunga carriera, ha inciso 3 album. Ha preso parte come concorrente della terza edizione de ‘La Fattoria’ mentre nel 2022 ha partecipato come naufraga a ‘L’Isola dei Famosi’. E’ stata una delle componenti del muro di ‘All Together Now’.

Si è dedicata anche al teatro e, spesso, è apparsa, sul piccolo schermo in qualità di ospite ed opinionista.

Foto | Via Instagram