Palinsesti Rai: programmazione ottobre 2021

I palinsesti Rai per la stagione televisiva 2021-22 sono ufficialmente iniziati. Tutte le fasce, dal daytime mattutino alla seconda serata sono ripartiti a pieno ritmo. Rimane solo da scoprire cosa accadrà nei palinsesti Rai del mese di ottobre e i titoli forti non mancano. A partire da Ballando con le stelle, di ritorno su Rai 1 a metà mese, alle fiction tra cui quelle già in onda: I bastardi di Pizzofalcone e Fino all’ultimo battito per la prima rete e L’Ispettore Coliandro per Rai 2.

Tra i nuovi titoli c’è Cuori su Rai 1 e il ritorno di Volevo fare la rockstar con la seconda serie in onda su Rai 2. Per quanto concerne Rai 3 è confermato l’assetto di informazione e attualità con i titoli già affermati e serate a base di film.

Ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti:

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 9 OTTOBRE 2021

PROGRAMMAZIONE OTTOBRE 2021 – RAI 1

Lunedì: (4/10) Porta a porta – Speciale Elezioni (attualità)

Porta a porta – Speciale Elezioni (attualità) Martedì: Morgane – Detective geniale (Serie TV)

Morgane – Detective geniale (Serie TV) Mercoledì: (6/10) Nations League – Semifinale | Italia – Spagna

Nations League – Semifinale | Italia – Spagna Giovedì: Fino all’ultimo battito (Fiction)

Fino all’ultimo battito (Fiction) Venerdì: Tale e quale show (Varietà)

Tale e quale show (Varietà) Sabato: (2/10) Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 (Varietà); (9/10) Stanlio & Ollio (Film – 1°TV)

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 (Varietà); Stanlio & Ollio (Film – 1°TV) Domenica: I bastardi di Pizzofalcone 3 (Fiction – 1°TV)

PROGRAMMAZIONE OTTOBRE 2021 – RAI 2

Lunedì: (4/10) Quelli che il lunedì (Varietà)

Quelli che il lunedì (Varietà) Martedì: Voglio essere un mago! (docu-reality)

Voglio essere un mago! (docu-reality) Mercoledì: L’ispettore coliandro 4 (Fiction)

L’ispettore coliandro 4 (Fiction) Giovedì: Giovani e Droga (attualità)

Giovani e Droga (attualità) Venerdì: N.C.I.S/Bull (Serie TV)

N.C.I.S/Bull (Serie TV) Sabato: The Rookie/Bull/Clarice (Serie TV); dal (9/10) The Rookie e Clarice (Serie TV)

The Rookie/Bull/Clarice (Serie TV); The Rookie e Clarice (Serie TV) Domenica: N.C.I.S Los Angeles/N.C.I.S. New Orleans (Serie TV)

PROGRAMMAZIONE OTTOBRE 2021 – RAI 3