Arrivati alla quasi metà di maggio, ecco che si guarda agli ombrelloni aperti e alle sospirate vacanze estive. Ma come farà Mediaset a convincere il pubblico per restare davanti allo schermo nei mesi più caldi dell’anno? Andando al di là delle repliche (quelle sono immortali), fortunatamente le produzioni fresche in prima visione ci sono. Canale 5 e Italia 1 sono pronte a sfoderare i loro palinsesti estivi.

Ricorderete Il viaggio nella grande bellezza. Il programma culturale di Canale 5 condotto da Cesare Bocci che lo scorso 19 gennaio (ben 5 mesi fa) ha trasmesso l’ultima puntata della serie iniziata alla fine del dicembre 2020. Quel ‘viaggio’ ha avuto un lungo, lunghissimo stop senza avere prospettive su una data di ritorno. Delle 6 puntate previste, solo 4 ne sono andate in onda come riportò il nostro Paolo Sutera.

Secondo quanto riportano le variazioni di palinsesto tratte da Publitalia, la ripartenza del programma è prevista per giovedì 10 giugno. In un primo momento il programma sarebbe dovuto andare in onda di lunedì, dopo la fine de l’Isola dei Famosi.

Una certezza è quella di Temptation Island: il reality show è già al lavoro per i casting delle coppie che vedremo a partire da mercoledì 30 giugno in prima serata, sempre su Canale 5. Attenzione: il programma dal secondo appuntamento andrà in onda di lunedì, dunque dal 5 luglio. Terminerà con l’ultima puntata in onda il 2 agosto.

Aggiungiamo per le serie TV: Grand Hotel da martedì 1° giugno, New Amsterdam dal 2 giugno, Mr Wrong da lunedì 14 giugno per 3 settimane per poi proseguire per altre 4 al mercoledì, dal 7 luglio. Infine Masantonio da venerdì 25 giugno.

Ci soffermiamo ancora sulla rete ammiraglia Mediaset: per il preserale che succede? Gerry Scotti terrà le redini con la riproposizione della prima edizione del game show Conto alla rovescia, da lunedì 12 luglio.

Per Italia 1 la novità di giornata che vi abbiamo riportato riguarda Battiti Live. La trasmissione musicale in onda su Radio Norba e Radio Norba TV sarà ritrasmessa anche quest’anno (e per i prossimi due) da Italia 1. La nuova edizione andrà in onda a partire da martedì 13 luglio.