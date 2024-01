Chi è Padre Natura di Ciao Darwin del 12 gennaio 2024?

Per una volta, in Ciao Darwin, Madre Natura si prende una pausa e lascia posto a… Padre Natura. È già successo in alcune puntate delle edizioni passate del programma ideato e condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5, e succede anche questa sera, venerdì 12 gennaio 2024. Una puntata che vede le due categorie sfidarsi tutte al femminile, ovvero Milf Vs. Teen (con Elenoire Casalegno e Lavinia Abate come capisquadra).

Lukasz Zarazowski, Padre Natura di Ciao Darwin

Ciao Darwin Oggi c’è lui… Padre Natura! 😍 #CiaoDarwin Posted by Ciao Darwin on Friday, January 12, 2024

Ecco che, quindi, si rendeva necessaria una figura maschile a dirigere le varie sfide del programma. Detto, fatto: la scelta di Padre Natura è caduta su Lukasz Zarazowski, modello polacco di 30 anni, attivo soprattutto nel suo Paese d’origine.

Alto un metro e 88, occhi color nocciola e capelli biondo scuro, in passato Lukas ha svolto differenti lavori, tra cui il barista e l’operaio, ma sempre con il sogno di diventare modello. Un sogno che, complice il fisico frutto di ore di allenamento in palestra (non a caso tra le sue professioni vanta anche quella di personal trainer), è diventato presto realtà.

Nel 2017 ha partecipato a Mister Polonia: pur non vincendo, si è fatto notare, cominciando così la sua carriera nel mondo della moda. Attualmente Lukas lavora in Polonia ma anche nel resto d’Europa, inseguendo il suo sogno di affermarsi anche nel mondo della recitazione. Sul fronte della vita privata, Lukas è felicemente sposato con Marsela Czubat, da cui ha avuto una figlia.

Lukas, considerato anche il lavoro che svolge, è molto presente sui social network, sopratutto su Instagram: a questo link la sua pagina ufficiale, che aggiorna molto spesso. Tra i suoi contenuti, anche uno in cui lo si vede girare nei pressi del Colosseo, nel novembre scorso, presumibilmente proprio in occasione della registrazione di questa puntata.