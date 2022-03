Oggi, indubbiamente, è il giorno di Will Smith, non tanto per l’Oscar che l’attore e rapper di Filadelfia ha vinto per la sua interpretazione nel film Una famiglia vincente – King Richard, ma per il sonoro ceffone che ha rifilato al comico Chris Rock durante la cerimonia che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles.

I fatti sono noti: dopo una battuta di Chris Rock riguardante l’alopecia di cui Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, è affetta, l’attore neo-premio Oscar è salito sul palco e ha sferrato uno schiaffo al comedian e attore 57enne, intimandogli ad alta voce di non pronunciare più il nome della moglie.

Sui social, c’è chi giustifica la reazione (francamente inaccettabile) di Will Smith e c’è chi difende la libertà d’espressione di Chris Rock, al di là del fatto che la sua battuta può essere semplicemente valutata come uno sfottò evitabile e niente più.

In Italia, non mancano i precedenti: dalla veemente reazione di Antonio Zequila a Domenica In, che si arrabbiò con Adriano Pappalardo per una battuta su sua madre, ad un precedente legato proprio all’alopecia, ad una battuta di Gene Gnocchi riguardante l’ex arbitro di calcio, Pierluigi Collina, durante una puntata de La Grande Notte del Lunedì.

Un’altra curiosità, che se non fosse accaduto niente agli Oscar sarebbe passata tranquillamente inosservata, invece, riguarda Willy, il Principe di Bel-Air, la serie che regalò il successo a Will Smith negli anni ’90, replicata, in questo periodo, su Sky Serie, canale 112 di Sky. Qualche settimana fa, è stato anche acceso un temporary channel, sul canale 113 di Sky, sul quale è stata trasmessa una maratona con tutti gli episodi della sit-com.

Chris Rock recitò in un episodio della sesta e ultima stagione di Willy, il Principe di Bel-Air, intitolato Il nuovo lavoro, interpretando due ruoli, Maurice e Jasmine Perry.

Ai tempi, Chris Rock era conosciuto per la sua attività nel cabaret e grazie allo show Saturday Night Live, in cui entrò a far parte nel 1990.

Nell’episodio, Willy inizia a lavorare come assistente di Maurice, un comico famoso, che gli chiederà, però, di uscire con la sorella Jasmine. Quando Willy scoprirà che Jasmine non è affatto una bella ragazza (come potete vedere nella foto), Willy avrà seri problemi ad uscire con lei.

All’epoca, più di 25 anni fa ormai, la sit-com si rivelò un viatico per il successo non solo per Will Smith ma anche per Chris Rock, conosciuto in Italia, per quanto riguarda la tv, soprattutto per la sit-com Tutti odiano Chris.