Ornella Vanoni e l’eredità “Senza Fine” di un’icona dolcemente ribelle

Ornella Vanoni è morta nella sua Milano e lo ha fatto così com’è arrivata, in punta di piedi. 91 anni e, alle sue spalle, una vita ricca di momenti preziosi, successi, un’eleganza tagliente e un’irresistibile ironia. La sua è stata molto di più di una carriera, ma un ponte tra la teatralità di Giorgio Strehler e la leggerezza della televisione contemporanea. Ornella Vanoni ha vissuto le canzoni, plasmandole e lasciando un’eredità che resterà per sempre “senza fine“.

Lei, che ha sfidato le definizioni e superato le mode, e che ha incarnato la passione viscerale della melodia italiana, con un’onestà emotiva che la rendeva unica. Un percorso artistico che è anche un inno all’evoluzione e che ha tenuto ben saldo il collegamento tra il teatro impegnato del dopoguerra e il pop contemporaneo. Una vita che è stata essa stessa una performance, culminata negli ultimi anni con un’auto-ironia usata come arma contro il tempo. Non se ne va solo un’artista, ma un esempio di come si possa invecchiare restando sempre liberi.

Il potere del teatro negli anni ’50 e il ruolo di una donna che lo ha rivoluzionato

Quello di Ornella Vanoni è stato un percorso iniziato nel contesto teatrale quando, a metà degli anni ’50, si è fatta notare nel Piccolo Teatro, sotto l’ala protettrice di Giorgio Strehler. Quest’ultimo le ha affidato il compito di interpretare le Canzoni della Mala, ballate crude e veritiere sulla malavita dei quartieri popolari milanese. Proprio in quelle occasioni, ha avuto modo di far notare le sue interpretazioni, che erano una vera e propria messa in scena di disperazione, violenza e amore randagio. Un dramma che le ha regalato una profondità emotiva mai abbandonata, e che le ha permesso di distinguersi dalle artiste più “leggere” dell’epoca. Le Canzoni della Mala hanno lanciato la sua carriera, legittimando la canzone popolare come forma d’arte seria e capace di raccontare la realtà più scomoda.

I cantautori le hanno poi fornito l’impronta sensuale e malinconica che, insieme a quella drammatica, hanno “costruito” l’ingegno di Ornella Vanoni. La sua carriera è infatti stata incredibilmente legata a Gino Paoli, un amore turbolento e leggendario che si è trasformato in alchimia musicale e che fatto sì che nascessero inni generazionali come l’iconico brano Senza Fine, una canzone d’amore ma anche una poesia. Nel 1968 c’è stato il successo di Sanremo, anche se l’apice è stato raggiunto nell’anni ’70, quando Vanoni è stata consacrata “l’interprete per eccellenza dei sentimenti complessi“. Sono nate canzoni come L’appuntamento o Non andare via, dei viaggi psicologici capitanati da una voce unica per il suo timbro caldo e per la sua capacità di sussurrare il dolore. Ornella non cantava la felicità, bensì le pause, i ripensamenti, l’amarezza che resta dopo la passione. E la fragilità. Insegnandoci ad apprezzare il dolore, ad accettarlo, e a plasmarlo.

Gli ultimi anni e il trionfo della sincerità in tv

Non solo musica. Ornella Vanoni è rinata, nell’ultimo periodo della sua vita, come una figura televisiva inaspettata e irresistibile. Dopo aver abbandonato le luci dei riflettori, ha trovato una seconda giovinezza, soprattutto grazie alle frequenti apparizioni in programmi tv come Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Qui Ornella Vanoni si è spogliata del ruolo di diva e ha rivelato una personalità squisitamente eccentrica e auto-ironica. Battute fulminanti, le sue, sull’invecchiamento e sull’amore, che l’hanno trasformata in un’icona pop per le nuove generazione.

Nell’ultimo atto della sua vita, Ornella ha saputo ridere di sé stessa e del mondo con una saggezza disarmante, cementando la sua immagine come simbolo di libertà espressiva e di una vecchiaia vissuta con coraggio e autenticità. La sua eredità è semplicemente l’invito ad accettare la complessità, ad amare intensamente, a cantare il dolore, a ridere di sé stessi, a restare liberi fino all’ultimo respiro. La sua vita è finita, ma resterà l’eco della sua voce sensuale e indimenticabile che, nei momenti più silenziosi, risuonerà “senza fine“. E sarà allora che la sua libertà risplenderà più forte che mai. E che ci sentiremo liberi anche noi.