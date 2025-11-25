Ornella Vanoni, dove abitava la cantante: la splendida casa nel cuore di Brera

La scomparsa di Ornella Vanoni ha toccato profondamente gli italiani, nonostante la sua veneranda età, soprattutto per l’unicità di questa grande artista, che ha segnato un’epoca e che ha affascinato fin dagli esordi i suoi fan, ma anche, più recentemente, i giovani. Brera è uno di quei quartieri milanesi che sembra vivere in una dimensione tutta sua: elegante, bohémien, ricco di botteghe storiche e palazzi che custodiscono storie affascinanti. Ed è qui, nella sua bellissima casa, che Ornella ha esalato il suo ultimo respiro, si dice pacificamente, nel sonno.

Una casa da sogno, nonostante non fosse la casa che ha accompagnato i momenti forse più intensi della sua vita. “Le immagini che avete visto in questi ultimi giorni del cancello di casa sua, sono le immagini del cancello di casa sua in cui viveva da una decina d’anni circa” – fa sapere Linus, durante la diretta di Deejay chiama Italia – “ma per i milanesi con qualche anno in più, lei abitava in Largo Treves. Io sono stato a casa sua qualche volta e mi ricordo che l’ultima volta che ci sono stato era un po’ giù di morale perché avrebbe dovuto lasciarla.” La seconda casa di Ornella Vanoni tuttavia rifletteva molto bene la sua personalità artistica perché racchiude in sé un equilibrio tra quiete, luce e creatività. Una casa divenuta celebre anche grazie agli scatti pubblicati sulle riviste di design, attraverso i quali si vede in pieno questo spirito. La decisione di lasciare la sua residenza storica per trasferirsi in un appartamento più raccolto non era stata semplice, ma quel cambiamento forzato si è trasformato, col tempo, in un nuovo capitolo pieno di intimità, cura e bellezza.

Dove ha vissuto Ornella Vanoni

La casa della cantante si trova nel cuore di Brera, una zona centralissima. L’appartamento, con vista privilegiata sul verde cittadino, era stato acquistato al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, quasi come una scelta d’istinto. A convincerla era stata la sua assistente di lunga data, che aveva filtrato le opzioni possibili fino a individuare quell’abitazione raccolta e luminosa.

All’inizio non era stato un colpo di fulmine: abituata a spazi più ampi, la cantante aveva percepito la nuova casa come troppo piccola rispetto alla precedente. Eppure, con il tempo, quello spazio si era trasformato in un luogo perfetto per le sue esigenze del momento, diventando un nido sereno dove trascorrere giornate di lavoro, lettura e vita quotidiana. L’appartamento, costruito negli anni Cinquanta, conserva la tipica disposizione dell’epoca: un ingresso che si apre su un corridoio centrale, lungo il quale si affacciano stanze organizzate in maniera funzionale e lineare.

Una struttura semplice, ma ricca di personalità dopo l’intervento mirato di chi ha curato l’arredamento e la distribuzione degli spazi. Il progetto è stato seguito da un architetto molto vicino alla cantante, che aveva già messo mano ad altre sue abitazioni in passato. In collaborazione con la sua assistente, aveva trasformato l’appartamento in un luogo intimo e pieno di carattere. Il colore dominante che era stato scelto per le pareti è una tonalità delicata di verde, pensata per infondere un senso di calma e continuità in tutta la casa, che insieme all’abbondante luce naturale che filtra dalle finestre, offre agli ambienti un aspetto arioso e rilassato. “Il verde delle pareti è rasserenante, qui non ho nessuna angoscia. Non credo nei muri bianchi a Milano, non siamo mica in Sardegna”. aveva raccontato in un’ intervista. Il soggiorno custodisce alcune delle opere d’arte più care alla cantante: sculture, quadri e doni di amici artisti, mentre i dettagli dell’ingresso, arricchito da elementi vintage e boiserie leggere, contribuiscono a creare un’atmosfera calda, accogliente e armoniosa. Ora che Ornella non c’è più sono le sue cose a parlare di lei e sicuramente questa casa diventerà il cuore del racconto di una cantante che ha attraversato quasi un secolo, affrontando sfide difficili e abbracciando la musica e la vita stessa con senso di libertà e raffinata anarchia.