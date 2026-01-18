Ornella Senza Fine stasera sul Nove: Fazio e Littizzetto celebrano la Vanoni

Stasera, domenica 18 gennaio 2026, il Nove dedica la prima serata a Ornella Vanoni con “Ornella Senza Fine”, uno speciale condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per celebrare la grande artista scomparsa il 21 novembre scorso a 91 anni.

“Dedichiamo la prima puntata del nuovo anno solare a Ornella – spiega Fazio – lo dovevamo a lei, ma anche a noi stessi. Perché Ornella ci manca”.

Uno speciale per Ornella Vanoni

La serata sarà un vero e proprio omaggio corale con grandi ospiti musicali pronti a interpretare i brani che hanno fatto la storia. Confermata tutta la massiccia rete di ospiti già anticipati: sul palco saliranno Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato, Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani e Malika Ayane.

“Sono davvero tanti i personaggi dello spettacolo che hanno accettato di partecipare con tutto il cuore, con entusiasmo e con la voglia di esserci e cantare le sue canzoni”, sottolinea il conduttore.

La famiglia e gli amici

Oltre alla musica, il racconto sarà arricchito dai ricordi di Vincenzo Mollica, Mara Maionchi, Mario Lavezzi e Pacifico, con la partecipazione di Filippa Lagerbäck. Un momento di grande commozione sarà segnato dalla presenza dei familiari: il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla. “In studio avremo anche i suoi familiari. Faremo accadere delle cose, delle belle sorprese, anche delle incursioni live nella sua Milano. Tutto proprio come lei avrebbe desiderato”, anticipa Fazio.

L’aiuola di Milano per Ornella

Uno dei momenti più attesi sarà l’annuncio dell’intitolazione di un’aiuola a Milano, desiderio che Ornella aveva espresso proprio negli studi di Che Tempo Che Fa: “Riusciremo a esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato: un’aiuola nella sua Milano”, ha anticipato Fazio sui social. “Non vi dico dov’è, ma è in un posto perfetto e domenica sera scoprirete dove sarà, con tanto di iscrizione”.

Il sindaco di Milano Beppe Sala e l’assessore di Palazzo Marino con delega alla Cultura Tommaso Sacchi, saranno presenti alla cerimonia inaugurale dell’aiuola che verrà svelata durante la diretta. L’aiuola è nell’area verde in Largo Greppi, proprio di fronte al Piccolo Teatro Strehler, luogo simbolo da dove la carriera della Vanoni ebbe inizio.

Dove vedere Ornella Senza Fine

La serata inizierà alle 20.25 su Nove con “Che tempo che fa – Notizie”, lo spazio dedicato all’attualità, per poi lasciare spazio dalle 21.30 circa al grande evento musicale e durerà per circa tre ore, fino quasi a mezzanotte e mezza. Si tratta del ritorno alla messa in onda live del programma di Nove dopo la lunghissima sosta natalizia.

Lo speciale sarà visibile anche in streaming su discovery+.