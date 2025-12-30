Ornella Muti e la verità su Adriano Celentano: le rivelazioni dell’attrice

L’attrice ha parlato per la prima volta del noto artista spiegando com’era la loro relazione e cosa ha provato

Ornella Muti ha parlato di Adriano Celentano, l’ha fatto nel corso di un’intervista tenuta a Verissimo qualche tempo fa. Domenica 28 dicembre, infatti, sono andati in onda i momenti più intensi del programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e tra questi c’era anche il racconto della famosa attrice.

La Muti, come fanno spesso molti ospiti di Verissimo, si è raccontata a 360°, parlando di momenti molto toccanti della sua vita, come la morte del padre quando aveva solo 11 anni. Poi ha parlato di Adriano Celentano e del suo rapporto con lui.

Cosa ha detto Ornella Muti di Adriano Celentano

Ornella Muti è sempre stata protagonista del gossip nostrano e ai tempi della sua relazione con Adriano Celentano è stata più volte sotto ai riflettori della cronaca rosa. Ospite a Verissimo, tempo fa, ha parlato del suo rapporto con il cantante con cui ha lavorato per due film.

L’attrice ha parlato di Celentano anche nel suo libro “Questa non è Ornella Muti”, spiegando come per lei quella relazione sia stata “una bellissima avventura”, non pensando però ai tanti gossip che all’epoca circolarono sulla loro coppia. Nel racconto a Verissimo ha lasciato intendere che per lei la relazione avuta con il cantate è stata comunque importante: “Era amore, è stata una bella storia. Non ho mai avuto relazioni tanto per“.

Ornella Muti ha anche spiegato come affrontò la questione con il suo compagno dell’epoca, quando ha avuto una frequentazione con Celentano, infatti, era impegnata con Federico Fachinetti, con il quale poi si è sposato: “Con Federico ne abbiamo parlato, è stato un problema che abbiamo risolto soprattutto grazie a lui che è un uomo molto intelligente“.

L’attrice a Silvia Toffanin ha anche parlato del più grande trauma vissuto quando aveva solo 11 anni e il padre è morto davanti ai suoi occhi, spiegando come da una cosa del genere non ci si può riprendere, soprattutto quando avviene quando si è così tanto piccoli. L’attrice ha anche raccontato come il padre avrebbe voluto che lei facesse il medico: “Non credo che se lui fosse ancora qui avrei fatto l’attrice. Papà era molto geloso di me”.

L’attrice ha anche spiegato come è nato il suo nome d’arte Ornella, chiarendo che a lei non piaceva ma fu un regista a deciderlo per il suo primo film: “La mia carriera è iniziata senza che io lo volessi. Io amavo la danza, mi sarebbe piaciuto fare la ballerina, ma finchè c’era papà non era possibile. Un sogno che non ho potuto coltivare. Ad oggi non cambierei il mio passato, ma non si può tornare indietro“. Infine l’attrice ha voluto ricordare Eleonora Giorgi, raccontando come si conoscessero da quando avevano 16 anni. Ha poi ricordato il suo grande coraggio e la straordinaria dignità mostrata nella malattia.