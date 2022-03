Ornella Muti a Belve: “La guerra tra Russia ed Ucraina è sbagliata”

Ornella Muti, ospite, stasera, venerdì 25 marzo 2022 di ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani, in seconda serata su Rai 2, ha chiarito, una volta per tutte, il proprio rapporto con la Russia:

Con la Russia ha un rapporto stretto, ha la residenza, ha casa, ha chiesto la cittadinanza, ha fatto spettacoli importanti, ha detto che ha un amore per il popolo russo ed è ricambiata: ecco, in questo momento? Sono confusa.

Allora la giornalista ribatte: “Ha dubbi da quale parte stare rispetto alla guerra?

“Ma è confusa rispetto a cosa”? Chiede ancora l’intervistatrice.

“Quindi” insiste ancora la Fagnani “Diciamo che siamo d’accordo su chi è l’aggressore e chi la vittima?” La Muti annuisce… è un sì.

Anche, recentemente, l’attrice, primadonna di una delle serate del Festival di Sanremo 2022, in conferenza stampa, ha espresso il proprio amore verso il popolo russo rispondendo ad una domanda dell’agenzia ‘Tass’ ripresa anche da ‘Ansa’:

Amerei diventare una cittadina russa perché fa parte della mia cultura, associata con mia madre. Lei è morta quest’anno e questo sarebbe un regalo per lei. Amo la Russia e adoro il popolo russo, e da parte loro il sentimento è ricambiato, sento il loro amore. Mi dà un sacco di emozioni e mi riempie di gioia, perché per ogni attore l’amore del pubblico è il vero premio. Ho una mamma russa, una famiglia in Russia e lì sono molto amata. Mi è stata offerta la possibilità di avere la cittadinanza russa. Io però non mi occupo di politica, non ragiono con quel pensiero. Vado con il cuore, vedremo quello che succederà: se questa cosa diventa un problema, deciderò cosa fare.

La Muti, sempre in occasione della partecipazione alla kermesse festivaliera, interpellata da ‘Gay.it’ si è espressa sul pessimo trattamento ricevuto dalla comunità LGBTQ+ dal regime di Vladimir Putin:

Da quando ho 14 anni amo gli omosessuali, sono cresciuta con loro, sono circondata da omosessuali da quando sono ragazzina, ho amici gay. Questo è un tema che per me non esiste, le persone omosessuali sono persone come tutte le altre e devo dire che sì, mi addolora molto che in Russia ci sia questa cosa, non è una bella cosa quel che la Russia fa agli omosessuali.