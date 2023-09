C’è un po’ di Italia nell’ottava edizione del ‘Grande Fratello Vip’ spagnolo, partito qualche giorno fa, su Telecinco. Oriana Marzoli e Michael Terlizzi, infatti, sono stati scelti come concorrenti dell’ottava edizione del reality in terra iberica.

Chi è Michael Terlizzi del Grande Fratello Vip spagnolo

Modello e personal trainer italiano, Michael arriva in Spagna con più di un conto in sospeso, soprattutto con Oriana che ha incrociato nel reality ‘MyHyV’. Nella scheda di presentazione, viene descritto come un uomo ‘con passo deciso e ali da “cupido” è pronto a conquistare la casa più famosa della televisione’.

Ha studiato Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Milano. È il figlio dell’ex pugile Franco Terlizzi, che ha partecipato a ‘L’Isola dei Famosi’ in Italia. Michael ha deciso di partecipare al programma sostenuto dall’amatissimo padre. E’ stato, spesso, ospite dei talk show di Barbara D’Urso.

Nel Belpaese, ha ricoperto il ruolo di tentatore a ‘Temptation Island’, ed è stato concorrente del ‘Grande Fratello 16’. In Spagna ha partecipato al programma MyHyV di Telecinco nel 2020.

Chi è Oriana Marzoli del Grande Fratello Vip spagnolo

Sul sito del ‘Gran Hermano Vip 8’, la modella venezuelana ha fatto sapere che, questa volta, non ha intenzione di abbandonare il gioco. Una sorta di rivincita per non essere riuscita a portare a termine l’avventura di ‘Supervivientes’.

Ha debuttato, in tv, nel 2013 come partecipante di ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Da allora ha partecipato a diversi reality show (‘Survivientes 2014’, tre programmi in Cile, e lo scorso anno, al ‘Grande Fratello VIP’ italiano dove si è classificata seconda). Ha fatto, più volte, notizia anche per le sue relazioni sentimentali: è stata legata affettivamente a Tony Spina a Iván González (ex gieffino e tronista ad ‘Uomini e Donne’). Attualmente frequenta Daniele del Moro, conosciuto proprio durante l’esperienza come gieffina). Tra alti e bassi, la relazione sembra procedere a gonfie vele. Arriverà, a breve, una sorpresa dall’Italia?