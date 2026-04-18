Ore14, l’annuncio su Milo Infante e la decisione della Rai

Un successo travolgente che si scontra con il muro insuperabile dei palinsesti. Milo Infante incassa il “colpo” perfetto proprio mentre si prepara a salutare il pomeriggio.

La puntata speciale di Ore 14 Sera ha infatti sbancato l’Auditel, volando oltre il milione di spettatori grazie a una cronaca in tempo reale che ha tenuto l’Italia incollata allo schermo.

Tutto questo, però, mentre è stata ufficializzata la decisione che congela momentaneamente la striscia quotidiana del conduttore.

Il boom Auditel tra rapine e scioperi:

In una giornata segnata dallo sciopero dei giornalisti Rai, che ha lasciato orfani di cronaca molti spazi informativi, Infante è andato in onda con una diretta adrenalinica.

Il racconto della rapina con ostaggi in una banca di Napoli ha trasformato lo spin-off serale in un evento mediatico da 957mila spettatori medi, con picchi di 1,2 milioni e uno share che ha sfiorato l’8%.

Numeri che certamente non si vedono sempre e che blindano la leadership del giornalista milanese nella gestione dei casi di cronaca nera più complessi.

Il Giro d’Italia “stoppa” Infante: cambia tutto il pomeriggio

Il ritorno della carovana rosa- Il Giro d’Italia 2026 (al via l’8 maggio dalla Bulgaria) monopolizzerà le frequenze della seconda rete fino al traguardo di Roma del 31 maggio.

Una sospensione forzata di quasi un mese che lascia orfani i fedelissimi del pomeriggio, ma che non sarà un addio totale.

La Rai, per non disperdere l’enorme tesoretto di ascolti accumulato, ha infatti deciso di mantenere attivo l’appuntamento del giovedì in prima serata. Infante andrà dunque in “vacanza parziale”, lasciando i riflettori del daytime per presidiare l’unico avamposto rimasto nel prestigioso prime time.