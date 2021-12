E’ il secondo Natale che viviamo sotto pandemia, e quindi in maniera differente rispetto al passato, tra restrizioni e numerosi, troppi, eventi cancellati. Alcuni di essi sono delle vere e proprie tradizioni per la televisione ed i suoi telespettatori, come Opera On Ice, lo spettacolo dedicato al pattinaggio sul ghiaccio che non si terrà neanche per il 2021. C’è, però, un modo per rivivere le migliori esibizioni del passato.

Gli organizzatori hanno dovuto rinunciare anche quest’anno all’allestimento di una nuova edizione dello spettacolo che va in scena da dieci anni a questa parte e che Canale 5 propone solitamente il giorno di Natale. Nel 2020 la rete Mediaset mandò una Special Edition; quest’anno, invece, a proporre un “best of” di Opera On Ice è la nuova piattaforma LIVENow.

La nuova rete, lanciata nel 2020 con l’obiettivo di distribuire contenuti live come eventi sportivi, concerti, spettacoli e molto altro, ha infatti acquistato per quest’anno i diritti di Opera On Ice, per realizzare uno speciale che non andrà in onda in tv, ma sarà in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Lo spettacolo è online dal 20 dicembre scorso, sul sito di LIVENow, al costo di 2,99 euro. E’ l’occasione per rivedere alcune delle migliori esibizioni delle edizioni passate, che hanno avuto come location l’Arena di Verona, la Piazza degli Scacchi di Marostica ed il Foro Italico di Roma. Protagonisti gli atleti di pattinaggio sul ghiaccio più bravi al mondo: nomi tra cui figura, ovviamente, anche quello dell’italiana Carolina Kostner.

Il format di Opera On Ice resta sempre quello: alle difficili e spettacolari acrobazie messe in scena dai protagonisti si affiancano le più importanti arie liriche, scelte e realizzate da coro, orchestra e cantanti, tra cui i talenti internazionali dalla Fondazione Luciano Pavarotti. Un modo, insomma, per rivedere le migliori esibizioni in attesa di quelle nuove, che si spera possano essere messe in scena nel 2022, quando Opera On Ice potrebbe tornare in onda anche in tv.