Olly a Sanremo 2025 con la fidanzata: chi è?

Olly è sicuramente uno dei protagonisti più apprezzati di questa edizione del ‘Festival di Sanremo 2025‘. Non solo per la canzone ‘Balorda nostalgia‘, ma anche per un look ed una fisicità (da ex rugbista) che hanno fatto letteralmente impazzire le telespettatrici (e non solo) da casa e del teatro Ariston.

Su ‘X’, in particolare, le fan si stanno strappando i capelli per la diffusione di alcuni immagini che vedrebbero il cantante in compagnia della giovane imprenditrice e influencer, Benedetta Quagli (IG: she.s.benni).

benedetta quagli e olly??? cosa mi state dicendo???? pic.twitter.com/4Ouz4e1mIj — aurora 💐 (@__aurora22_) February 12, 2025

Chi è Benedetta Quagli la fidanzata di Olly? Età, lavoro, Instagram

La Quagli, fiorentina di origine (è nata nel 2001, ha, quindi, 23 anni) è stata fidanzata con il calciatore Federico Chiesa per circa tre anni: la relazione è terminata dopo la vittoria della Nazionale italiana agli Europei 2021.

E’ titolare, assieme alla sorella, di un brand di gioielli: “si incontrano nella frenetica Torino in un momento della loro vita in cui la voglia di stravolgere qualcosa era un pensiero comune. In poco tempo si scoprono complici, curiose, appassionate, amanti della moda fin da bambine e pronte, insieme, a concretizzare i loro sogni”.

A pochi giorni, dal suo debutto al ‘Festival’, il giovane interprete ha confessato, al settimanale ‘Chi’, il prototipo della ragazza ideale, colei che potrebbe avere tutte le carte in regola per stargli accanto:

“La mia ragazza ideale deve rispettare che ogni tanto ho voglia di farmi gli affari miei. Il regalo più assurdo? Un paio di mutande cucite a mano dalla nonna di questa ragazza con dentro cucito a mano il numero di telefono. Non l’ho mai contattata, ovviamente, però è stato molto simpatico. Ovviamente non l’ho buttato, conservo tutto quello che mi viene regalato e ho anche questi cimeli qua. Ho una stanza a casa dove tengo gli scatoloni con dentro tutti i regali, non è che li espongo”.

Olly, però, non ha mai nascosto di essere piuttosto riservato sulla sua vita privata. Nonostante nelle sue canzoni affronti, spesso, temi legati all’amore, è desideroso che, a parlare, sia solamente la sua musica.