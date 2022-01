Discovery ha reso nota la squadra che avrà il compito di raccontare i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, che si terranno dal 4 al 20 febbraio 2022.

Il 4 febbraio 2022, ovviamente, sarà il giorno della cerimonia d’apertura. Il primo evento legato a Pechino 2022, però, si terrà il 2 febbraio: da quel giorno, le Olimpiadi di Pechino 2022 saranno disponibili sulla piattaforma discovery+.

Olimpiadi Pechino 2022: il team Discovery

Il team Discovery per i prossimi giochi olimpici invernali sarà composto da Martin Fourcade, cinque volte campione Olimpico nel biathlon, Kevin Kuske, quattro volte campione Campione Olimpico nel bob, Anni Friesinger-Postma, tre volte medaglia d’oro Olimpica nel pattinaggio di velocità, Justyna Kowalczyk, due volte medaglia d’oro Olimpica nello sci di fondo, e Henrik Lundqvist, leggenda della NHL e medaglia d’oro nell’hockey su ghiaccio a Torino 2006.

Faranno parte della squadra, anche André Myhrer, medaglia d’oro a PyeongChang 2018 nello slalom, Viktoria Rebensburg, medaglia d’oro nello slalom gigante a Vancouver 2010, e Marina Anissina, medaglia d’oro nel pattinaggio di figura a Salt Lake City 2002.

E poi troveremo anche Tom Stiansen (Sci alpino), Katarzyna Wozniak (Pattinaggio di velocità), Kjetil Strandbraten (Salto con gli sci), Peter Forsberg (Hockey su ghiaccio), Fulvio Valbusa (Sci di fondo), Martin Schmitt (Salto con gli sci), Billy Morgan (Snowboard), Anniina Rajahuhta (Hockey su ghiaccio), Teemu Selanne (Hockey su ghiaccio), Jean-Pierre Vidal (Sci alpino), Kimmo Timonen (Hockey su ghiaccio) e Amy Williams (Skeleton).

Scott Young, Senior Vice President, Content and Production di Discovery Sports, nelle dichiarazioni ufficiali, ha sottolineato che il team Discovery per Pechino 2022 è il “più vincente” mai avuto a disposizione per un evento sportivo:

Grazie alle 80 medaglie olimpiche, il nostro incredibile team di stelle ed esperti internazionali scelti per Pechino 2022 è una Hall of Fame degli sport invernali. Si tratta della squadra più vincente, con un totale di oltre 215 presenze ai Giochi Olimpici. Gli spettatori dei Giochi Olimpici Invernali su discovery+, Eurosport e l’app Eurosport in Europa avranno accesso a un know-how senza precedenti, capace di soddisfare anche gli appassionati di sport invernali più esigenti. Il Team Discovery contribuirà nell’offrire al nostro pubblico la migliore esperienza con una visione originale che solo atleti di altissimo livello, che hanno vissuto e trionfato nel più grande evento sportivo al mondo, possono garantire.

Il team di Discovery sarà attivo sia in Cina, a Pechino, Yanqing e Zhangjiakou, che dagli studi di ogni singola nazione.

Discovery trasmetterà le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in tutta Europa tranne la Russia. L’Italia rientra tra i paesi nei quali Pechino 2022 sarà disponibile su discovery+.