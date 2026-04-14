Olfa conquista il Trono Over di Uomini e Donne: tra fascino esotico e la stoccata virale a Nicola (“Ti facevo più intelligente”), ecco chi è la nuova dama che divide il web.

Olfa trono over Uomini e Donne, chi è: età, lavoro, dove vive, Miss Mondo, profilo Instagram

Il parterre senior di Uomini e Donne non finisce mai di stupire e, questa volta, a scuotere gli animi negli studi Mediaset è stata l’entrata in scena di Olfa.

Cinquantacinque anni, un sorriso che buca lo schermo e un mix di origini che profuma di Africa e Caraibi, la nuova dama ha impiegato pochissimi minuti a far capire di che pasta sia fatta.

Nonostante sia arrivata con l’obiettivo dichiarato di conoscere Nicola, la sua presenza ha immediatamente spaccato in due il pubblico social, tra chi l’ha già eletta icona di stile e positività e chi, come spesso accade nel regno di Maria De Filippi, guarda con sospetto alla sua eccessiva sicurezza.

Mamma di due figli e con un matrimonio alle spalle conclusosi dieci anni fa, Olfa ha portato in studio una ventata di energia rara. La sua determinazione è emersa sin dal primo ballo, preteso con garbo ma fermezza da un Nicola inizialmente intimidito e quasi impacciato.

Sebbene la chimica iniziale sembrasse promettente, il clima idilliaco è durato quanto un battito di ciglia, trasformandosi rapidamente in un confronto acceso che ha infiammato le dinamiche del Trono Over.

“Ti facevo più intelligente”: il guanto di sfida che divide il web

La frequentazione tra Olfa e Nicola, partita sotto i migliori auspici, ha subito una brusca frenata a causa dei dubbi sollevati dal cavaliere.

Nicola, mostrandosi sempre più scettico e riflessivo sulla reale compatibilità con la dama, ha innescato una reazione che nessuno si aspettava, men che meno lui. Senza troppi giri di parole, Olfa ha risposto piccata alle incertezze dell’uomo con una stoccata diventata istantaneamente virale: “Ti facevo più intelligente“.

Questa frase, lanciata come un dardo nel bel mezzo dello studio, ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social media. Se da una parte Nicola sembra voler fare un passo indietro, il popolo del web si è schierato in massa a favore della dama.

I commenti non lasciano spazio a interpretazioni: molti telespettatori lodano la sua schiettezza, definendola una donna “straordinaria” e “positiva”, finalmente capace di mettere all’angolo i tentennamenti maschili con un’ironia tagliente.

Resta ora da capire se Nicola deciderà di capitolare di fronte a tanta personalità o se lo scetticismo prenderà definitivamente il sopravvento, ponendo fine a quella che sembrava una delle conoscenze più promettenti della stagione.