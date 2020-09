Nelle prossime due settimane di Ogni mattina la conduzione subirà un cambio ‘in famiglia’ vista la situazione che ha visto Alessio Viola coinvolto in un incidente in motorino fortunatamente non grave.

Come abbiamo avuto modo di informarvi, il giornalista e conduttore del morning show di Tv8 ha riportato la frattura del setto nasale e per questo motivo al momento non potrà tornare al suo posto. La produzione si è subito messa in moto per riparare la lacuna di tutta urgenza, prima affidando provvisorialmente il compito a Davide Camicioli (già giornalista di Sky e conduttore del notiziario sportivo di Tv8), poi con una staffetta che si consumerà a partire da domani lunedì 28 settembre.

Per la settimana che sta per aprirsi Ogni mattina sarà tutta in rosa, la Volpe infatti sarà accompagnata da Monica Peruzzi (conduttrice del Tg8) fino a venerdì 2 ottobre. Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre il testimone passerà a Daniele Piervincenzi, per 5 giorni sospenderà il suo ruolo di inviato del programma per poi riprenderlo dalla settimana successiva, quando dovrebbe essere previsto il rientro di Viola.

Tv8 in una nota ha augurato una pronta guarigione al conduttore ufficiale di Ogni mattina “con la speranza di riaverlo presto alla conduzione del suo morning show“. Anche TvBlog si aggiunge all’augurio della rete.