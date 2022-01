Oggi è un altro giorno, Memo Remigi assente a Sanremo: “E’ positivo al Covid-19”

Solo qualche giorno fa, Memo Remigi, presenza fissa di ‘Oggi è un altro giorno’, ha rivelato, sul proprio account Instagram, di aver contratto il Covid-19:

Non potevo farne a memo! Mi sono beccato il Covid! Un’altra delle tante cose positive che ho!! Sapessi com’è scemo sentirsi COVIZZATO a San Remo!! Perché ci dovevo andare per tutta la settimana con Serena. Mannaggia!!

Il noto cantautore, visto recentemente anche a ‘Ballando con le stelle’, non potrà seguire Serena Bortone nella trasferta ligure in occasione della settantaduesima edizione del ‘Festival di Sanremo‘. Anche la padrona di casa ha voluto lanciare un augurio di pronta guarigione:

E’ positivo. Ci manchi. Appena ti negativizzi ci raggiungi. Scommettiamo che arriva qui sul tapis-roulant.

Presenti, in teatro, di fronte ad una nutrita platea, gli ‘affetti stabili’, Romina Carrisi, Jessica Morlacchi, Samuel Peron, Gabriele Cirilli, Antonio Mezzancella, Valerio Scanu, Marino Bartoletti e Massimo Cannoletta.

Tra i momenti più intensi della puntata, il ricordo commosso dell’ex cantante di ‘Amici’ con la vittoria del ‘Festival’ nel 2010 con ‘Per tutte le volte che’. I versi ‘A far l’amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi’ sono entrati, di diritto, a far parte della storia iconica della discografia italiana.