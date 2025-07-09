Mediaset ha ufficialmente svelato i palinsesti per la stagione televisiva 2025–2026, segnando un profondo ripensamento su contenuti e conduzioni, con l’obiettivo di recuperare credibilità, ascolti e coerenza editoriale. Tra ritorni illustri, addii clamorosi e alcune conferme, il nuovo assetto punta a coniugare tradizione e rinnovamento. A tratteggiare il futuro, proprio Pier Silvio Berlusconi.La prima grande

Nuovi palinsesti Mediaset: chi va a Pomeriggio 5, perché Striscia sarà tagliata, Ilary Blasi bocciata da Pier Silvio Berlusconi

Mediaset ha ufficialmente svelato i palinsesti per la stagione televisiva 2025–2026, segnando un profondo ripensamento su contenuti e conduzioni, con l’obiettivo di recuperare credibilità, ascolti e coerenza editoriale. Tra ritorni illustri, addii clamorosi e alcune conferme, il nuovo assetto punta a coniugare tradizione e rinnovamento. A tratteggiare il futuro, proprio Pier Silvio Berlusconi.

La prima grande novità della rete riguarda l’ingresso ufficiale di Max Giusti, destinato a diventare un volto stabile di Canale 5. Il suo debutto avverrà proprio nel preserale, con un format ancora da definire, ma di cui sono già stati valutati positivamente alcuni episodi pilota. Il progetto punta a lanciarlo in prima serata a partire dalla primavera 2026.

I nuovi palinsesti Mediaset

Una delle novità più significative è il ritorno di Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello, nella sua versione “nip”. Dopo anni dominati dalla variante “vip”, Mediaset sceglie di tornare all’essenza del reality: concorrenti sconosciuti, senza influencer o celebrità social. La Ventura guiderà l’edizione da settembre fino a dicembre, mentre da gennaio subentrerà Alfonso Signorini con il suo GF Vip. È una mossa che segna il ritorno all’autenticità delle prime edizioni del programma.

Come già anticipato, Striscia la Notizia subirà un cambiamento importante: il programma tornerà a novembre, indipendentemente dagli esperimenti che verranno testati nel frattempo. Pier Silvio Berlusconi ha ringraziato Antonio Ricci per la piena collaborazione e ha annunciato che l’autore sta lavorando a una versione più moderna del celebre tg satirico, in linea con l’evoluzione editoriale di Mediaset. L’obiettivo è innovare senza snaturare un format storico della rete.

In primavera si attende anche il ritorno de Il senso della vita, lo storico talk filosofico-esistenziale di Paolo Bonolis, per una nuova edizione che segnerà un cambio di tono rispetto al clima più leggero del preserale.

Tra le note dolenti della scorsa stagione, The Couple è stato uno dei fallimenti più sonori: il nuovo format condotto da Ilary Blasi non è riuscito a conquistare il pubblico. Con ascolti disastrosi – share al 7,7% e meno di un milione di spettatori – il programma è stato chiuso dopo appena cinque puntate. La decisione è stata presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi, che ha definito il progetto sbagliato sin dalla sua ideazione, pur salvando la conduzione di Ilary Blasi, incolpevole rispetto al flop.

Grandi cambiamenti anche nel daytime. Pomeriggio 5 saluta Myrta Merlino e accoglie Gianluigi Nuzzi come nuovo conduttore. Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di aver voluto personalmente questo cambiamento, con Gianluigi Nuzzi, già volto noto di Quarto Grado, che porterà un’impronta più giornalistica e sobria al pomeriggio Mediaset. Pomeriggio 5 si prepara così a un cambiamento radicale, con un taglio più informativo, meno spettacolarizzato, e più attento alla cronaca vera.