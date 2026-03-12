Nuovi episodi di Mare Fuori: ecco dove vederli (attenzione spoiler bomba)

Il momento che milioni di fan stavano aspettando è finalmente arrivato. Gli ultimi episodi della sesta stagione di Mare Fuori sono disponibili da ieri, 11 marzo 2026, sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Con l’arrivo delle puntate finali si chiude ufficialmente il nuovo capitolo della serie ambientata nell’IPM di Napoli, uno dei prodotti di fiction più importanti degli ultimi anni per la Rai.

La distribuzione segue una strategia ormai consolidata: prima l’uscita in streaming, pensata per il pubblico più giovane e digitale, e solo successivamente la messa in onda in chiaro su Rai 2.

Nel frattempo gli spettatori più impazienti possono già scoprire come si conclude questa stagione ricca di tensione, tradimenti e decisioni destinate a cambiare il destino dei protagonisti.

Dove vedere gli ultimi episodi di Mare Fuori 6

Gli episodi finali della sesta stagione sono disponibili in esclusiva su RaiPlay. La piattaforma permette di vedere gratuitamente tutte le puntate semplicemente effettuando l’accesso con un account.

La scelta di pubblicare gli episodi in streaming prima della trasmissione televisiva è diventata una delle chiavi del successo della serie.

RaiPlay intercetta infatti il pubblico più giovane, abituato alla visione on demand, mentre la messa in onda successiva in TV consente di ampliare ulteriormente l’audience.

La stagione completa arriverà infatti su Rai 2 tra il 22 aprile e il 15 maggio, ma chi vuole scoprire subito come finisce la storia può già farlo sulla piattaforma digitale.

Sempre su RaiPlay è disponibile anche Io sono Rosa Ricci, il film prequel dedicato al personaggio interpretato da Maria Esposito, che approfondisce il passato della protagonista e amplia l’universo narrativo della serie.

Mare Fuori 6: cosa succede negli ultimi episodi (spoiler). Il tentato omicidio di Rosa

La seconda parte della stagione ruota ancora una volta attorno a Rosa Ricci, protagonista di una svolta narrativa decisiva. La ragazza diventa il bersaglio di un piano di vendetta orchestrato dal clan Di Salvo.

Simone riceve l’ordine di uccidere Rosa per vendicare Donna Wanda e ristabilire il prestigio del clan. Quando arriva il momento di colpirla, però, qualcosa cambia. Il ragazzo non trova il coraggio di portare a termine il gesto e il tentativo fallisce.

L’episodio segna una frattura importante nei rapporti tra i personaggi e apre una serie di rivelazioni che cambieranno definitivamente gli equilibri.

Rosa scopre infatti una verità sconvolgente: Simone è in realtà suo fratellastro. Il padre della ragazza aveva avuto una relazione con la madre del giovane quando lei era ancora bambina.

La scoperta distrugge molte delle certezze della protagonista e la spinge a prendere una decisione radicale.

Stanca di vivere in un mondo dominato dalla violenza e dai tradimenti, Rosa decide di denunciare Carmela e di entrare nel programma di protezione testimoni.

È una svolta fondamentale per il personaggio, che per la prima volta sceglie di abbandonare definitivamente il sistema criminale in cui è cresciuta.

Prima di lasciare l’istituto, Rosa saluta i compagni con un discorso intenso e malinconico in cui invita tutti a riflettere sul futuro e sulla possibilità di cambiare vita.

La tragedia che sconvolge l’istituto

Gli ultimi episodi non risparmiano momenti drammatici. Durante un attacco organizzato dai milanesi, Alina viene accoltellata.

La ragazza, che aspettava un bambino, perde il figlio e muore durante un intervento chirurgico. La tragedia colpisce profondamente l’intero istituto e soprattutto Pino, devastato dal dolore.

L’evento rappresenta uno dei momenti più duri della stagione e segna un punto di rottura emotiva per diversi personaggi.

Nel frattempo anche la gestione dell’istituto subisce un cambiamento importante. La direttrice Sofia decide di dimettersi per dedicarsi alla figlia Lorenza.

Al suo posto arriva Stefano Stazi, giovane direttore laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti. Dietro il suo profilo brillante si nasconde però una storia personale complessa.

Il padre lo ha sempre costretto a seguire una strada diversa da quella che desiderava davvero, obbligandolo ad abbandonare il sogno di diventare musicista.

Un dettaglio che lascia intuire un personaggio destinato a evolversi nel corso delle prossime stagioni.