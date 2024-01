Paramount+, tutte le novità in uscita a febbraio 2024

A Febbraio 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con l’uscita di nuove puntate delle serie tv rilasciate in precedenza. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a Febbraio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Paramount+ a Febbraio 2024

Oltre alle inevitabili novità, il mese di Febbraio 2024 su Paramount+ è caratterizzato dal rilascio settimanale degli episodi di 3 serie tv iniziate a gennaio. Ogni giovedì prosegue NCIS: Sydney in cui una task force multinazionale composta da Polizia Federale Australiana e NCIS americana si occupa dei crimini marittimi. Sempre il giovedì arrivano nuove puntate di Sexy Beast – La serie, prequel del film del 2001, ambientata negli anni ’90 sullo sfondo della criminalità londinese. Ogni sabato, invece, prosegue la miniserie The Woman in the Wall con Ruth Wilson. Le nuove serie tv in partenza a febbraio 2024 sono:

1 Febbraio – A Bloody Lucky Day s.1

s.1 8 Febbraio – Halo s.2 (primi 2 episodi)

A Bloody Lucky Day – Stagione 1 (dal 1° Febbraio)

A Bloody Lucky Day è un thriller che arriva dalla Corea del Sud in 10 episodi, diretto da Pil Gam-seong e scritta da Kim Min-sung e Song Han-na. Al centro c’è Oh Taek uno sfortunato tassista che un giorno accetta di accompagnare il misterioso Geum Hyuk-soo in una lontana cittadina, in cambio di una cifra esorbitante. Quando però il passeggero si rivela un serial killer che uccide persone lungo l’autostrada, il tassista dovrà cercare di sopravvivere e mantenere la sua fortuna.

Halo – Stagione 2 (dall’8 Febbraio)

Pablo Schreiber torna a vestire i panni di Master Chief John-117 nella seconda stagione di Halo, la serie prodotta da Showtime con 343 Industries e Amblin Television. La serie si svolge nell’universo del videogioco per XBox uscito nel 2001. In questi nuovi episodi Master Chief John dovrà guidare la sua squadra di Spartan d’elite contro gli alieni Covenant. John rischierà tutto per dimostrare che la sua sensazione era giusta e che i Covenant si preparano ad attaccare l’umanità. Inizierà così un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell’umanità o della sua estinzione: l’Halo.

I Film in uscita su Paramount+ a Febbraio 2024

Il catalogo di Paramount+ ogni mese si arricchisce di film italiani e stranieri del passato e non solo, con l’arrivo di produzioni originali e di titoli presentati al cinema.

3 Febbraio – L’apprendista della tigre

13 Febbraio – Comandante

16 febbraio – Good Burger 2

L’apprendista della tigre (dal 3 Febbraio)

Tratto dalla serie di libri per bambini di Laurence Yep, L’apprendista della Tigre racconta le avventure dell’adolescente cinese-americano Tom Lee, la cui vita cambia per sempre quando scopre di far parte di una lunga stirpe di protettori magici noti come Guardiani. Grazie alla guida di una mitica tigre di nome Hu, Tom si allena per affrontare Loo, ma deve riunire tutti i dodici guerrieri animali dello Zodiaco e padroneggiare i propri poteri appena scoperti.

Presentato alla mostra del cinema di Venezia, arriva su Paramount+ Comandante il film con Pierfrancesco Favino nei panni del Comandante Salvatore Todaro della marina del Regno d’Italia durante la seconda guerra Mondiale. Nell’ottobre del 1940 Todaro navigando nell’Atlantico si scontra con una nave mercantile belga con materiale bellico inglese, che apre il fuoco. Todaro affonderà la nave ma deciderà di salvare i 26 naufraghi belgi.

Good Burger 2 (16 Febbraio)

Dexter Reed (Kenan Thompson) e il cassiere Ed (Kel Mitchell) si ritrovano nel presente nel fast food Good Burger insieme a un esilarante gruppo di dipendenti.

Le altre novità su Paramount+ a Febbraio

Dal 22 Febbraio 2024 arriva su Paramount+ la seconda stagione di The Family Stallone, la docu-serie che segue la vita di Sylvester Stallone della moglie Jennifer Flavin Stallone e delle figlie Sophia, Sistine e Scarlet. In questa stagione la famiglia lascia Los Angeles: i genitori arrivano a Pal Beach, mentre Scarlet va al college a Miami e Sophia e Sistine si trasferiscono a New York.

Il 9 febbraio debutta Dora: Diciamo Hello all’avventura! una serie animata per bambini con Dora l’esploratrice. Dal 7 febbraio arriva Behind the Music: Bob Marley, che sarà poi anche in tv su MTV e MTV Music (entrambi canali disponibili su Sky); il 13 ci sarà Willie Nelson & Family; il 28 febbraio As we Speak: Rap Music on Trail.