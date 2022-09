Potremmo definire Ottobre il mese dell’orgoglio Sky. Infatti al di là del finale di stagione di House of the Dragon, punto di forza del mese sui canali Sky e in streaming su NOW sono gli originali del gruppo realizzati tra Italia, Regno Unito e Germania. Dall’Italia arriva l’attesa seconda stagione di Romulus, mentre dalla Germania vedremo Munich Games e Babylon Berlin 4. Infine grandissima l’attesa per la seconda stagione di Gangs of London dopo la travolgente prima stagione che colpì per ritmo e intensità.

Now e Sky Ottobre 2022 le serie tv in arrivo

2 Domenica

Ageniza Roman: Case Infestate Vendesi s.1 (Surreal Estate in originale): comedy-horror canadese con al centro l’agente immobiliare Luke Roman che insieme alla sua squadra riesce sempre a piazzare case infestati che nessuno vorrebbe.

5 Mercoledì

Munich Games miniserie in 6 episodi, Sky Atlantic e NOW; thriller tedesco ambientato a Monaco 50 anni dopo il massacro di 11 atleti durante le Olimpiadi di Monaco da parte del commando palestinese Settembre Nero. Prima di un’amichevole di calcio tra Israele e Germania, un agente nel dark web intercetta un messaggio minaccioso.

7 Venerdì

Coroner s.4: torna Serina Swan nei panni della brillante medico legale della serie tratta da una serie di romanzi di M.R. Hall.

8 Sabato

Mr. Selfridge s.2, Sky Serie e NOW: arriva la seconda stagione inedita della serie che racconta la storia del visionario fondatore americano, del grande magazzino inglese. In questa stagione la storia ci porta 5 anni prima dell’apertura del centro.

11 Martedì

Babylon Berlin s.4, Sky Atlantic e NOW: torna il noir tedesco ambientato a Berlino prima della seconda guerra mondiale. Siamo nel gennaio del 1931, Gereon è sotto copertura, Charlotte rischia il suo lavoro per proteggere la sorella Toni. Intanto i nazisti stanno occupando le leve del potere.

21 Venerdì

Romulus s.2, Sky Atlantic e NOW: nuovi episodi per la serie in protolatino che racconta le origini di Roma; Yemos e Wiros hanno consacrato la loro nuova città a Rumia, diventando un simbolo di libertà e accoglienza, ma non hanno fatto i conti con il re dei Sabini.

26 Mercoledì

Gangs of London s.2 , Sky Atlantic e NOW (dal 20 ottobre on demand tutti gli episodi in versione originale sottotitolata): la serie riprende 6 mesi dopo gli eventi della precedente stagione, il crollo dell’impero Wallace-Dumani ha cambiato il volto di Londra e “gli Investitori” cercano di conquistare il potere.

Now e Sky Ottobre 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Ottobre ci sono diverse serie tv che proseguono con appuntamenti settimanali su Sky e in streaming su NOW, per poi finire in un cofanetto on demand. Vediamo quindi quelle serie tv che terminano o proseguono nel mese di ottobre.

Mercoledì 5 e 12 ottobre gli ultimi 2 episodi della seconda stagione di Petra, su Sky Serie e Sky Cinema.

gli ultimi 2 episodi della seconda stagione di su Sky Serie e Sky Cinema. Termina venerdì 14 ottobre la miniserie This England , produzione originale Sky che racconta la gestione della pandemia da parte del governo di Boris Johnson nel Regno Unito, su Sky Atlantic.

la miniserie , produzione originale Sky che racconta la gestione della pandemia da parte del governo di Boris Johnson nel Regno Unito, su Sky Atlantic. Fino al 23/24 ottobre 2022 in versione originale e fino al 31 ottobre doppiata , prosegue l’appuntamento con House of the Dragon , prima stagione della serie prequel di Game of Thornes su Sky Atlantic e On Demand.

, prosegue l’appuntamento con , prima stagione della serie prequel di Game of Thornes su Sky Atlantic e On Demand. Prosegue ogni martedì su Sky Serie la seconda stagione di Transplant.

Prosegue ogni domenica su Sky Investigation la seconda stagione di The Equalizer.

Ottobre Sky e NOW le serie oltre la fiction

Non solo fiction nell’intrattenimento di Sky e NOW di ottobre. Da domenica 2 ottobre su Sky Uno torna la nuova stagione di Quattro Matrimoni sempre guidata da Constantino della Gherardesca; dal 3 ottobre arriva la stagione 14 di Masterchef Australia; dopo gli Home Visit di X Factor dal 21 ottobre alle 19.30 debutta il Daily mentre il 27 ottobre parte la fase dei Live.

Tra i titoli del mese di Sky Arte c’è La Fine dell’Impero Romano (giovedì 6) in cui un gruppo di esperti affrontano il “caso” della fine dell’impero, tra epidemie e morti che portarono a sconfitte militari. Sull’isola di Bergman (sabato 8) racconta la storia di una coppia di registi in cerca di ispirazione sull’isola cara al regista. Rita Hayworth – Per Sempre Diva (domenica 16) è un documentario per celebrare la diva degli anni ’40. Il 20 ottobre torna Grandi Maestri, la serie che celebra la vita di diversi pittori attraverso le loro opere. Le Streghe di Hollywood (venerdì 28) racconta come l’immagine della strega sia cambiata nella storia del cinema. Sabato 29 un documentario racconta la storia di Michael Cimino – God Bless America.

Su Sky Documentary venerdì 7 arriva The Reagan Show, documentario dedicato al 40° Presidente. Domenica 9 c’è Natural Born Driver – L’incredibile storia di Ivan Capelli, mentre venerdì 14 Vesuvio – Ovvero come hanno imparato a vivere in mezzo ai vulcani. L’avvocato del Diavolo – La strana storia di Giovanni Di Stefano (lunedì 17) racconta la vicenda di un sedicente magnate del cinema che ha dichiarato di rappresentare diversi criminali e tiranni ma che era solo un truffatore. Mussolini ha fatto anche cose buone? un documentario a 100 anni dalla marcia su Roma (giovedì 27) analizza falsi storici costruiti intorno alla figura di Mussolini.

Sky Nature a Ottobre propone All Eyes on the Amazon (domenica 2), Watermark – L’acqua è il bene più prezioso (domenica 9) un documentario fotografico sul ruolo dell’acqua nello sviluppo della civiltà; La Terra degli Orsi (12 martedì), film documentario in 3D. Natura da Paura da sabato 29 a lunedì 31 ottobre.