Il mese di Novembre su Sky e Now Tv ci porta nel mondo antico della serie tv Romulus alla scoperta dei riti e dei miti della fondazione di Roma, ci fa viaggiare nel lusso della Riviera e negli anni ’50 degli Stati Uniti, ci permetterà di combattere i cattivi con gli eroi Premium e le malattie con i medici del Seattle Grey Sloan.

Romulus è sicuramente il titolo di punta tra le serie tv di Novembre di Sky e Now Tv, una serie tv Sky Originals che spinge ancor di più sull’acceleratore delle produzioni nostrane aprendosi al mondo epico e leggendario del passato, fatto di lotte, rivalità, conquiste e magia. Gli originali di Sky proseguono con Riviera, la cui terza stagione debutta il 25 novembre sempre con Julia Stiles protagonista.

Guardando al mondo delle serie tv di Sky bisogna ricordare come nel Box Set dove si trovano i cofanetti delle serie tv con più stagioni e tutti gli episodi, spesso nel corso del mese vengono inserite, anche non annunciate, alcune serie tv, recentemente, per esempio, è stata inserita la serie completa di Penny Dreadful. Inoltre è utile ricordare come le serie tv dei canali Premium (e gli stessi canali) non sono disponibili in streaming su Now Tv, quindi i nuovi episodi di Supergirl, Batwoman, The Flash e Young Sheldon in arrivo a novembre sono solo per il satellite e la fibra di Sky.

Il mese di Novembre su Sky e Now Tv vedrà l’arrivo della quarta stagione di Fargo rimandata causa Covid dalla scorsa primavera, con Salvatore Esposito nel cast. La serie è un’antologia con in ogni stagione una storia diversa, in questa quarta, ambientata negli anni ’50, sarà raccontata la faida tra la mafia afro-americana e quella italo-americana, nel cast Chris Rock e Jason Schwartzman.

Da non perdere a Novembre i ritorni di Grey’s Anatomy e This is us entrambi alle prese con il Covid nei rispettivi primi episodi per far capire che sono immerse nel mondo, ma che finalmente ci fanno respirare un po’ di normalità seriale, oltre il binge-watching e la frenesia atemporale. Su Fox anche L.A. Finest serie tv composta da 2 stagioni, un action al femminile ma dal sapore un po’ retrò, che ricorda i film di genere degli anni ’90, non a caso il personaggio di Gabrielle Union arriva dal film Bad Boys.

Il calendario delle serie tv su Sky e Now Tv a Novembre

N.B.: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now Tv; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now Tv e disponibili on demand