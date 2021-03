Netflix ci porta in giro per il mondo anche ad Aprile con varie serie tv e docuserie che arrivano da diversi paesi a partire dall’Italia multiculturale di Zero nuova serie originale in arrivo il 21 aprile.

Liberamente ispirato al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele DiStefano, co-autore della serie Netflix con Menotti, Zero racconta la storia di Omar/Zero (Giuseppe Dave Seke), un timido ragazzo che si sente invisibile agli occhi degli altri, al punto di trasformarlo in un superpotere.

Da mercoledì 14 aprile Netflix inaugura la giornata dedicata al reality con l’arrivo della seconda stagione della versione americana di The Circle che non sarà rilasciata con tutti gli episodi ma che sarà distribuita a blocchi settimanali così da permettere alle persone di far sedimentare il racconto, di commentare le vicende anche attraverso i social. Il giro per il mondo porta in Turchia con The Platform, in Spagna con Suburbia Killer, in Corea con Hello Me! ma anche in Svezia con Snabba Cash. Immancabile anche l’arrivo fantasy del mese con Tenebre e Ossa serie tratta dai romanzi del GrishaVerse scritti da Leigh Bardugo e che racconta la storia di una ragazza guerriera in grado di salvare il mondo con i suoi poteri.

Il calendario delle serie tv su Netflix ad Aprile