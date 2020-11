Attesi ritorni e imperdibili cofanetti è il binomio del mese di novembre per le serie tv di Infinity, tra supereroi, piccoli geni e l’aldilà capace di esprimersi in tante forme diverse. Le serie tv per il mese di novembre di Infinity porteranno al pubblico i cofanetti con le ultime stagioni complete di God Friended Me, cancellato dopo la seconda stagione e The Good Place, chiuso con la quarta stagione.

In entrambi i casi la divinità è il denominatore comune, da un lato abbiamo un Dio che attraverso i social cambia la vita di un ragazzo, in God Friended Me e dall’altro, The Good Place, un paradiso/inferno/purgatorio gestiti come un vero e proprio ufficio, tra divertenti demoni e un giudice improbabile chiamato a decidere le sorti dell’umanità. E per The Good Place ci sarà un finale vicino alla perfezione e tutto da vedere se ancora non l’aveste fatto.

A Novembre su Infinity proseguiranno anche le stagioni iniziate nei mesi scorsi, di diverse serie tv molto attese, con episodi a rilascio settimanale e disponibili per circa 4 settimane in catalogo. Si potranno vedere i finali di stagione di Young Sheldon, Batwoman, Supergirl e The Flash, per viaggiare insieme agli eroi del piccolo schermo.

Il calendario delle serie tv a novembre su Infinity

N.B.: su Infinity vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti)