Non solo film a Febbraio su Infinity, la piattaforma ci porterà in un viaggio seriale in giro per gli Stati Uniti e l’universo tra cugine di eroi famosi, giovani geni e gli operatori di una grande città alle prese con l’emergenza Covid-19.

Il mese si apre con l’arrivo della quarta stagione di Riverdale (inserita anche su Amazon Prime Video) che si apre con un episodio In Memoria, dedicato a Luke Perry che nella serie interpretava il padre del protagonista, morto dopo aver terminato le riprese della terza stagione. Nell’episodio ci sarà anche l’arrivo a sorpresa di Shannen Doherty nei panni della donna che Fred, il personaggio di Perry nella serie, stava aiutando la sera in cui è morto. Un momento toccante che apre un’altra stagione avvincente del teen drama di Infinity.

Su Inifity a febbraio troviamo anche la prima stagione di Batwoman, la cugina di Batman è interpretata da Ruby Rose che però ha deciso di lasciare la serie terminato questo primo ciclo. Nella seconda stagione che dovrebbe arrivare a marzo in Italia ci sarà una nuova protagonista interpretata da Javicia Leslie. Altra cugina ma questa volta di Superman è Supergirl che arriva con la quinta stagione a Febbraio. Altro cofanetto in arrivo nel mese è quello della terza stagione di Young Sheldon lo spinoff di The Big Bang Theory.

Arriveranno invece in modalità catch-up con episodi disponibili 28 giorni in parallelo alla messa in onda settimanale sui canali Premium, le tre serie tv di Chicago: Chicago Med, Chicago PD e Chicago Fire. Anche loro, come molte altre serie tv dei canali generalisti americani, saranno alle prese con l’emergenza Covid.

Il calendario delle serie tv a Febbraio su Infinity

N.B.: su Infinity vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti)