Ad Amazon Prime Video amano riportarci negli anni ’80, così dopo l’A-Team a Marzo, meglio, dal 1° Marzo ecco arrivare in catalogo il cofanetto di Supercar per tornare a vivere le avventure di Micheal Knigh (David Haselhoff) e della macchina parlante Kit. E lo stesso giorno arriva in catalogo anche la terza stagione di The Good Doctor.

Gli inediti seriali del mese su Amazon sono invece concentrati tutti il 26 marzo quando arrivano i primi tre episodi di Invincible che poi prosegue nella formula con rilascio settimanale, e la serie tv spagnola La Templanza composta da 10 episodi. Invincible è una serie tv d’animazione per adulti creata da Robert Kirkman (The Walking Dead) e basata sul suo fumetto omonimo. Al centro c’è il diciassettenne Mark Grayson (doppiato in originale da Steven Yeun) che deve convivere col fatto di essere il figlio del più grande supereroe di tutti i tempi Omni-man (doppiato da J.K. Simmons), mentre il ragazzo inizia a sviluppare anche lui i poteri si rende conto che l’eredità del padre potrebbe poi non essere così eroica.

La Templanza è invece un drama romantico basato sull’omonimo romanzo di successo di María Dueñas ambientato alla fine del XIX secolo. Racconta la storia di Soledad Montalvo una donna che ha costruito da sola le sue fortune e Mauro Larrea che si incontrano in un tempo e un luogo affascinanti. Una storia di avventure e seconde occasioni tra le comunità dei minatori messicani, passando per i salotti londinesi e fino alla Cuba della tratta degli schiavi, in arrivo su Amazon dal 26 marzo.

Il calendario delle serie tv su Amazon Prime Video a Marzo 2021