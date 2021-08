Oggi, venerdì 27 agosto, alle ore 15:00 a Melpignano nel Palazzo Marchesale, si terrà la conferenza stampa di presentazione de La Notte della Taranta 2021, in vista del tradizionale Concertone che chiude la manifestazione culturale. L’evento finale del festival, giunto alla ventiquattresima edizione, sarà trasmesso da Rai 1 sabato 4 settembre, alle ore 23.15. Come anticipato da Tvblog, infatti, il concerto è stato promosso sulla rete principale dell’azienda, abbandonando così il palinsesto estivo di Rai 2. Blogo seguirà in live-blogging l’incontro, a cui prenderanno parte:

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

Madame e Enrico Melozzi, Maestri Concertatori

Al Bano, Narratore

Gianluca Ginoble, Il Volo

Thomas Signorelli, Coreografo

Gianluca Longo, Coordinatore Orchestra Popolare NdT

Luigi Chiriatti, Direttore artistico Festival Itinerante

Massimo Manera, Presidente Fondazione “La Notte della Taranta”

Valentina Avantaggiato, Sindaco di Melpignano

Roberto Casaluci, Presidente Unione dei Comuni della Grecìa Salentina

Angelo Mellone, Vice Direttore Rai 1

Annalisa Surace, Designer e creatrice IJO’

Sarà possibile seguire la conferenza stampa della Notte della Taranta 2021 su Tvblog, leggendo in tempo reale gli interventi degli ospiti attesi nella cornice salentina, dove ogni anno dal 1998 viene celebrato lo spirito della pizzica. Quest’anno, anche in differita sull’Ammiraglia del servizio pubblico.