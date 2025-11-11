“Non riuscivo a muovermi, stavo male”. La confessione di Carolyn Smith

Il racconto su cosa le è accaduto e quanto ha sofferto, le parole inaspettate dell’ex ballerina che ha aggiornato sulle sue condizioni

Carolyn Smith ha fatto una confessione riguardo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la diretta andata in onda sabato 8 novembre. L’ex ballerina e giurata del famoso talent di Rai 1 è noto come combatta da un decennio contro un brutto male e pare proprio che sia stata costretta a cominciare di nuovo le sue cure oncologiche.

Non aveva avuto problemi a raccontare la ripresa della terapia nel corso della diretta di Ballando dello scorso 25 ottobre, aveva spiegato che doveva riprendere le cure, invitando i telespettatori alla prevenzione e spiegando quanto sia importante e possa salvare davvero la vita. La Smith aveva anche detto che non augura a nessuno quello che è costretta a fare, spiegando come – nonostante siano 10 anni che combatte contro questo brutto male – non riesce a venirne fuori. Sembrava stesse bene, eppure ha raccontato un retroscena che nessuno si aspettava.

Carolyn Smith, il racconto sul dolore durante la diretta di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci quando aveva raccontato che aveva ripreso le cure le aveva ribadito come tutti facessero il tifo per lei. Carolyn Smith parla da sempre della sua malattia, lo fa senza alcun timore e certa che il suo racconto possa essere utile a chi come lei sta affrontando una simile battaglia. La giurata di Ballando con le Stelle, ospite di A Ruota Libera di Francesca Fialdini, ha raccontato come nel corso dell’ultima diretta sia stata molto male.

Caroline ha spiegato che sabato 8 novembre non stava affatto bene e ha preferito non dirlo a nessuno: “Nessuno lo sapeva, ma stavo malissimo. Non l’ho detto a nessuno, nessuno sapeva (…)“. La giurata ha raccontato come al termine della puntata abbia sentito tutto il dolore cumulato, spiegando come stia seguendo un percorso di radioterapia, che prevede due sedute quotidiane. Ha quindi sottolineato che ha fatto 30 sedute nel giro di due settimane, motivo per cui si sente davvero stanchissima.

“(…) Però gli altri giorni, ogni volta che tonavo in albergo dormivo, non avevo l’obbligo di fare, ma ieri sera stare dalle 21:45 alle 1:40 seduta immobile. E quando ho iniziato a muovermi sentivo dei dolori. Ma anche prima della diretta”, così Caroline Smith ha proseguito il suo racconto a Francesca Fialdini, dimostrando ancora una volta al pubblico la grande tenacia e forza che ha. La giurata ha poi spiegato come in questo percorso le siano stati utili gli insegnamenti della danza, una disciplina che spinge ad andare avanti perché “lo show deve continuare”.

Il racconto di Carlone Smith a Francesca Fialdini è stato sereno, la giurata non ha mai perso il suo sorriso mentre parlava del dolore e della malattia, l’ha fatto con grande tranquillità, mostrando come nonostante tutti sia serena e affronti la battaglia a testa alta.