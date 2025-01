Un podcast, un libro e uno spettacolo teatrale che ora approda anche in tv: sul Nove va infatti in onda Non hanno un amico di Luca Bizzarri. Questa sera, lunedì 27 gennaio 2025, alle 21:30 il pubblico tv potrà assistere alla registrazione di una delle numerose date del tour che l’attore comico genovese sta portando in giro per l’Italia, nato dal successo dell’omonimo podcast, a cui, come detto, è anche seguita la pubblicazione di un libro. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Quando va in onda Non hanno un amico sul Nove?

Lo spettacolo va in onda in prima tv lunedì 27 gennaio 2025, alle 21:30, su Nove.

Non hanno un amico in streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Non hanno un amico in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Non hanno un amico a teatro

Esattamente come nel podcast a cui si ispira lo spettacolo, ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale, al centro di Non Hanno Un Amico c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Con tutta la sagacia della sua satira, nel suo spettacolo – caratterizzato da un allestimento essenziale per lasciare che siano la parola e le risate a riempire tutti gli spazi, anche fisici, del teatro – Luca Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Un racconto in cui ci riconosciamo come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere. Lo spettacolo, della durata di 70 minuti, è prodotto da è prodotto da ITC 2000 ed è scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti.

Non hanno un amico, podcast

Il podcast Non hanno un amico, edito da Chora Media, è nato nel 2022, con lo scopo di commentare la campagna elettorale. Il senso del titolo è sottolineare come spesso chi fa politica non si renda conto delle affermazioni che fa, a volte controproducendo per la propria reputazione, tanto da pensare, appunto, che non abbiano nessuno al loro fianco capace, come un vero amico, di dire loro quando la stanno sparando grossa. Ad oggi Non hanno un amico è composto da più di 550 episodi, che escono ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese.

Non hanno un amico, libro

A seguito del successo del podcast e dello spettacolo teatrale, nel maggio 2024 Mondadori pubblica anche un libro omonimo, scritto da Bizzarri, con gli stessi contenuti del podcast.