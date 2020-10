Nella puntata di stasera di Non è l’Arena, Massimo Giletti si occuperà anche dell’Ares Gate scoppiato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Lo farà con Alberto Tarallo, colui che nel reality di Canale 5 è stato descritto come “Lucifero”. Davanti alle telecamere del programma di La7, il patron della società di produzione Ares, risponderà alle tante accuse mossegli e racconterà la sua verità. In studio le testimonianze di Andrea Marras, Reda Lapaite e Raffaella Di Caprio (del caso stasera se ne occuperà anche la d’Urso a Live).

Nel corso della puntata di domenica 4 ottobre 2020 Giletti intervisterà l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini, all’indomani dell’udienza preliminare che lo vede coinvolto davanti al Tribunale di Catania per il caso Gregoretti e della manifestazione in suo sostegno organizzata dal centro destra. Parteciperanno al dibattito il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e l’editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco.



Altri argomenti in primo piano l’impennata dei contagi da coronavirus in Italia e il caso Juventus-Napoli in Serie A. Tra gli ospiti chiamati a parlarne Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri e Alessandro Cecchi Paone.



Ed ancora le polemiche sull’aumento dello stipendio del presidente dell’Inps Pasquale Tridico, con un talk animato da Luca Telese, Guido Crosetto, Manlio Di Stefano e Cateno De Luca. Infine, tornerà ospite Mirko Scarcella, il guru di Instagram finito sotto accusa dopo un servizio de “Le Iene”, incentrato sulle presunte truffe che lui avrebbe compiuto ai danni dei suoi clienti. Questo spazio sarà animato dai già citati Alessandro Cecchi Paone e Luca Telese e da Laura D’amore.