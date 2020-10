Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, 4 ottobre 2020, in prima serata su Canale 5, con la quarta puntata della nuova stagione.

LIVE NON È LA D’URSO 2020 – 21, OSPITI, QUARTA PUNTATA

Gli ospiti della quarta puntata sono Federico Fashion Style che, dopo lo scontro con Elena Morali, Antonella Mosetti e Chiara Facchetti, si confronterà con altre nuove ex clienti famose. L’hair stylist chiarirà, una volta per tutte, i costi dei propri trattamenti che hanno scosso il popolo del web. E, poi, l’ideatore dei finti gossip su Gabriel Garko e Adua Del Vesco; Giacomo Urtis il chirurgo plastico dei vip rischia di finire a processo; ed, infine, nuove clamorose rivelazioni su Elisabetta Gregoraci (dopo lo scontro a distanza con l’ex marito Flavio Briatore), attualmente reclusa nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il suo ex manager, per la prima volta, racconterà la propria verità sulla showgirl calabrese.

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21, SECOND SCREEN

Il programma domenicale di Barbara d’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. E’ presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.