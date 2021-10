La distanza temporale non annulla il dualismo tra Massimo Giletti e Fazio Fazio, con il primo che ha lanciato una nuova stoccata nei confronti del conduttore di Che tempo che fa. Mercoledì sera a Non è l’Arena si parlava dell’inchiesta sulle cooperative sociali riguardante la città di Salerno. Un argomento affrontato con l’avvocato Michele Sarno e i giornalisti Peter Gomez e Nello Trocchia, che si sono a loro volta alternati ai servizi degli inviati del programma.

In uno di questi, Carlo Marsilli ha cercato di intercettare il governatore della Campania, ed ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca che però ha evitato le telecamere senza rilasciare alcuna dichiarazione.

Il comportamento, manco a dirlo, ha scatenato la reazione di Giletti appena rientrato in studio: “Vabbè, lo vedremo seduto da Fazio. Magari da Fazio darà la risposta su cosa sta succedendo”.

Una frecciata che ai tempi della sfida domenicale aveva visto svariati precedenti, con continui affondi del volto di La7 ai quali, va detto, Fazio non ha mai replicato.

L’anno scorso, di fronte al rifiuto di Roberto Speranza di intervenire in trasmissione, Giletti aveva mostrato irritazione, soprattutto una volta appreso che il Ministro della Salute aveva scelto proprio Che tempo che fa.

Di recente, invece, Giletti aveva negato che lo spostamento al mercoledì fosse legato ad una fuga da Fazio

Se avessi avuto paura, non sarei mai andato in onda di domenica, con una “scialuppa” contro una “portaerei”. Se io penso al budget che hanno gli altri e a quello che avevamo e che abbiamo noi, non sarei neanche partito. E invece, andai volutamente la domenica, proprio perché quella era la sfida, la sfida tra chi è eretico e chi, invece, è liturgico.Se avessi voluto vincere facile, avrei scelto un giorno più facile, quando sono andato via dalla Rai. Facciamo solo tv. Sarebbe ora che si valutassero solo i contenuti dei prodotti.