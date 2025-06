Non è La Rai. le ragazze ieri e oggi: che fine hanno fatto

Sono passati ormai 34 anni da quando Non è la Rai arrivava in tv e cambiava così la storia della televisione, introducendo un genere del tutto nuovo. Ideato da Gianni Compagni e Irene Gherco, ha avuto quattro stagioni – durate tra il 1991 e il 1995 – che hanno registrato tutte uno straordinario successo.

Non solo, Non è la Rai è stato senza ombra di dubbio un vero e proprio trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo italiano, non solo show girl ma anche tante attrici. In tantissime hanno iniziato a muovere i primi passi nel piccolo schermo proprio nello show di Boncompagni. Da Ambra Angiolini ad Antonella Mosetti, come sono oggi le famose ragazze che hanno popolato il rivoluzionario show di intrattenimento.

Le ragazze di Non è la Rai oggi

Quando si pensa a Non è la Rai il primo nome che viene in mente è sicuramente quello di Ambra Angiolini, che proprio in questo show è diventata famosa, diventandone anche conduttrice dal 1995 al 1995. Cantante, attrice e conduttrice, la sua è stata senza ombra di dubbio una carriera di successo, del resto già ai tempi del celebre programma dimostrò di avere “stoffa da vendere”.

Tra le ragazze di Non è la Rai ci sono anche tante attrici oggi celebri, come Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, quest’ultima era l’inviata dell’angolo della posta e Lucia Ocone, oggi comica di straordinario successo, che ha all’attivo tantissimi film e partecipazioni in diversi programmi televisivi. Uno dei volti storici del programma di Boncompagni è senz’altro Antonella Elia , che assieme alla Angiolini, è stata una delle protagoniste più famose del programma, oggi show girl e opinionista televisiva.

Ma la lista delle ragazze che sono passate per il programma di Non è la Rai è davvero lunghissima, c’è Laura Freddi, ma anche Antonella Mosetti, che recentemente aveva partecipato all’Isola dei Famosi, salvo poi ritirarsi. Ci sono le Non è la Rai che hanno partecipato al Grande Fratello, il trio composto da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere. Non sono le uniche ragazze del programma di Boncompagni ad aver partecipato al reality di Canale Cinque, c’è anche la Mosetti, così come Miriana Trevisan e la Freddi.

Tra le ragazze di Non è la Rai troviamo anche volti legati al programma condotto da Gerry Scotti Passa Parola, è il caso di Alessia Mancini. La lista è lunga e figurano anche Nicole Grimaudo, oggi attrice di successo, Yvonne Sciò, modella, attrice e regista, Karin Proia, Annalisa Mandolini, Roberta Modigliani, Sabrina Marinangeli, Veronika Logan, Stella Rotondaro, Veronica Cannizzaro, Soraya Castillo, Alessia Barela e Barbara Gilbo. Tutti volti famosi, chi più chi meno, tutte hanno proseguito la loro carriera nel mondo dello spettacolo e sono cresciute molto professionalmente, è il caso – ad esempio – delle tante attrici di successo sopracitate.