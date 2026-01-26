Non c’è più Felicità: lo sfogo durissimo di Al Bano contro Romina Power

Il cantante di Cellino San Marco si è scatenato contro l’ex moglie, la risposta che le ha voluto dare ha sorpreso tutti

Al Bano Carrisi è un fiume in piena parlando della sua ex moglie Romina Power, il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato una serie di dichiarazioni che potrebbero spingere l’artista statunitense a rispondere.

Del resto non sarebbe la prima volta che i due ex si scambiano una serie di botta e risposta, anche piuttosto vivaci, tramite le interviste che entrambi rilasciano. Questa volta Al Bano ha voluto rispondere ad alcune cose che aveva detto precedentemente l’ex moglie.

Cosa ha detto Al Bano Carrisi su Romina Power, le ultime dichiarazioni

In un’intervista al Corriere della Sera Al Bano ha voluto rispondere alle parole usate da Romina Power nel podcast di Alessandro Cattelan, quando ha definito “banale” il brano Felicità, canzone che ha ottenuto un grande successo e che è sempre stato il brano simbolo del loro duetto artistico.

Forse per questo Al Bano non ha gradito il commento della sua ex moglie e, al quotidiano di via Solferino, ha detto: “Meglio se sto zitto. È come sputare nel piatto in cui mangi. Ci ha guadagnato bei soldi, grazie a me. Avercene, di canzoni così. Ed è tutto meno che banale: fu la mia risposta ai colleghi che, negli anni delle Br, ammiccavano a quello stato di cose“.

Poi ha parlato dei tempi in cui lui e Romina Power erano giovani e lui conobbe la sua famiglia americana, spiegando come fossero tutti divorziati, cosa che gli fece pensare che anche il suo matrimonio sarebbe durato poco. Al Bano riconosce il grande amore che c’è stato tra di loro, ha raccontato come dopo la fine della loro storia fosse rimasto solo, finché non ha incontrato Loredana Lecciso, che lui ha definito “la primavera”. In quel momento, ha detto: “(…) È ricominciata la vita. E continua da 25 anni“.

Nel corso dell’intervista al Corriere non poteva mancare l’argomento Festival di Sanremo, è noto come il cantante abbia partecipato l’ultima volta nel 2017, ha anche detto che quest’anno non presenterà alcun brano, poi ha parlato del rapporto che ha Carlo Conti, sottolineando come da lui avrebbe ricevuto “solo scorrettezze”. Ha ribadito che non avrebbero un bel rapporto, ma visto che ha la “sanremite acuta”, guarderà comunque la kermesse musicale, a cui ha voluto augurare un grande successo.

Poi ha voluto lanciare la stoccata finale: “(…) Sono un Re, non mi mischio con dei semplici Conti“. Una frecciata in piena regola che, di fatto, dimostra come il cantante di Cellino San Marco potrebbe non aver gradito le scelte dell’attuale direttore artistico. Già era capitato, negli anni in cui a condurre c’era Amadeus, che l’artista lanciasse qualche zeppata sul mancato invito alla kermesse e anche quest’anno, a quanto pare, non è stato da meno.