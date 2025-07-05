Nino Tronchetti Provera, chi è il nuovo amore di Michelle Hunziker

E’ la coppia inaspettata dell’estate 2025 che ha già monopolizzato i titoli dei giornali di cronaca rosa: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono apparsi insieme e affiatati per le strade di Milano e da quel momento il gossip ha una nuova storia da raccontare. Il bacio parazzato tra i due ha rivelato al mondo una frequentazione rimasta finora nel limbo dei sussurri di chi “bazzica l’ambiente”.

L’ingrediente speciale di tutta questa attenzione mediatica e della curiosità che incalza tra gli appassionati è ovviamente il nome di una dinastia industriale italiana che ha fatto la storia. E che neanche a dirlo, torna, dopo le recenti vicissitudini e altrettanto chiacchieratissime che hanno coinvolto un’altra donna famosa del Bel Paese, Chiara Ferragni. Quest’ultima insieme a quello che è ormai considerato il suo ex fidanzato, ossia Giovanni Tronchetti Provera, erano balzati l’anno scorso agli onori delle cronache. Una coincidenza che fa gola alle testate rosa e garantisce nuova linfa ai titoli sull’ “estate dei Tronchetti Provera”.

Un uomo riservato

I Tronchetti Provera, da decenni sinonimo di finanza, si ritrovano stavolta al centro di titoli che parlano di cuori, non di bilanci. E il pubblico, come sempre, reclama dettagli.

Michelle Hunziker, reduce da mesi di congetture sul suo status sentimentale, sfoggia ora la serenità di chi sembra aver trovato una nuova complicità. Tuttavia, prima di tirare conclusioni, vale la pena capire chi sia davvero l’uomo che le passeggia accanto. Nato nel 1969, milanese doc e viaggiatore instancabile, Nino Tronchetti Provera, cugino del più giovane e già citato Giovanni, ha costruito la sua reputazione lontano dalle pagine patinate. Una laurea in Economia alla Bocconi, un MBA all’INSEAD e gli anni a mappare mercati in McKinsey (gruppo Telecom Italia) lo hanno preparato a guidare prima Finsiel, poi Olivetti, prima di mettersi in proprio.

Nel 2007, quando la “green economy” sembrava ancora utopia, fonda Ambienta, fondo europeo che oggi gestisce miliardi in iniziative a basso impatto ambientale. Chi lo frequenta parla di un visionario silenzioso: toni pacati, sguardo lungo, capacità di intrecciare idealismo ecologico e rigore dei numeri. Un’identità manageriale che, si racconta dietro le quinte, avrebbe incuriosito non poco la frizzante Michelle.

Sul fronte privato, finora, Nino si era mosso con passo felpato. Il suo matrimonio (finito da tempo) con la fotografa e curatrice Francesca Malgara – fra i nomi dietro la MIA Photo Fair – ha portato alla nascita di tre figlie: Virginia, Allegra e Camilla. Scatti familiari rarissimi, apparizioni pubbliche centellinate: una strategia di discrezione che ha sempre portato avanti per proteggere la privacy sua e dei suoi cari. Eppure l’amore può portare dei cambiamenti. soprattutto se l’amore ha il nome di Michelle Hunziker, tra le conduttrici televisive più famose amate d’Italia La passeggiata mano nella mano, seguita dal bacio che ha incendiato i social, sancisce l’uscita di Tronchetti Provera dal cono d’ombra. Per ora né Michelle né Nino hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Entrambi preferiscono viversi la loro love story sotto la luce del sole, senza dare troppo spiegazioni. Ma il sipario si è appena alzato e la stagione mondana è lunga.