Non si sono ancora spenti i riflettori della quarta puntata di Tale e quale show che già si è messa in moto la macchina della prossima emissione dello show campione di ascolti del venerdì sera di Rai1. Pago nei panni di Tony Hadley ha trionfato nella puntata numero 4 di questo spettacolo prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol che anche ieri sera ha vinto la gara degli ascolti.

Tale e quale show è infatti risultato il programma più visto del venerdì sera vincendo la sfida con il Grande fratello vip 5, che pure ieri sera ha sfornato una puntata molto forte, piena di cose e di colpi di scena. Ma non è bastato con un dato di sovrapposizione che ha portato allo show di Rai1 il 19% e al reality di Canale 5 il 14,7%.

Tornando però a quello che succederà nella quinta puntata di Tale e quale show 2020 in onda venerdì prossimo 16 ottobre in prima serata su Rai1 possiamo anticiparvi chi ci sarà in studio nel ruolo di quarto giurato a fianco della giuria fissa composta come è noto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Per questo ruolo Carlo Conti ha chiamato un suo vecchio e caro amico (hanno fatto insieme i Migliori anni) vale a dire Nino Frassica. Il comico siciliano, ospite fisso ogni domenica nel Tavolo di Che tempo che fa da Fabio Fazio, sarà dunque il quarto giurato della puntata di venerdì prossimo di Tale e quale show, in onda come sempre dopo i Soliti ignoti, in diretta su Rai1. Nel frattempo ieri sera sono state rese note le imitazioni di settimana prossima: Muniz sarà Cat Stevens, Barbara Cola invece Al Bano, Giulia Sol vestirà i panni di Alessandra Amoroso, Luca Ward interpreterà Amanda Lear, Francesco Paolantoni sarà Tony Dallara, Carolina Rey diventerà Gaia Gozzi, Pago sarà Rino Gaetano, Francesca Manzini dovrà essere Jennifer Lopez, Virginio sarà Mango, Carmen Russo infine, vestirà i panni di Sophia Loren.