Nina Moric: l’appello per salvare il figlio Carlos dopo l’intervista a Verissimo

Nel cuore della notte, Nina Moric, sul proprio account Instagram, ha voluto lanciare un appello per salvare, a suo dire, il figlio Carlos:

La modella croata è molto preoccupata per la salute del ragazzo:

Carlos non deve essere criticato! E’ solo vittima del male che deve essere fermato! Che io sia bruciata ma lui deve essere salvato! Lontano da me ma libero.

La showgirl ha, infine, si è rivolta a chi sta accanto all’ex marito perché gli faccia capire che, al primo posto, c’è sempre la felicità, la serenità e l’equilibrio del figlio:

Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos.